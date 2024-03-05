Abuelito se deja maquillar por su nieta y llena de ternura las redes: "Esa nena es la más afortunada"

Video Abuelitos tratan mejor a sus nietos que a sus hijos y lo demuestran en trend de TikTok

El video de la usuaria Victoria Hinojossa se volvió viral en TikTok al mostrar a un abuelito que se deja maquillar por su pequeña nieta, siguiendo un popular trend.

En los últimos días, usuarios de TikTok han retomado la popular canción 'Camino al cielo' de Vicente Fernández para hacer una nueva tendencia con la frase que dice: "Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar", con la cual varios internautas han subido sus sus clips expresando lo que para ellos 'no tiene precio'.

PUBLICIDAD

El abuelito que se volvió viral al mostrar que 'Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar'

En el video, subido desde la cuenta @victoriahinojossa, se ve a un señor mayor, de rancho, sentado en una silla, mientras que su pequeña nieta está de pie frente a él pasando por su rostro y cuello una esponja de maquillaje con pequeños golpecitos.

El señor aleja a 'la camarógrafa', quien le hace zoom para mostrar cómo también tiene un poco de brillo labial y sombras, previamente colocados.

Al final, el hombre sostiene el bracito de su nieta, quien sostiene el espejo de una polvera, para ver el resultado, que parece no gustarle, aunque no se escucha lo que dice ante la cámara.

La niña sonríe y el abuelo hace un esfuerzo por reír con ella y seguir con sus actividades después de quedar perfectamente arreglado.

El clip de tan sólo 24 segundos de duración ya tiene más de 1.7 millones de reproducciones en tres días, así como 134 mil 'me gusta' y más de 2 mil 300 comentarios.

Reacciones de los internautas al video del abuelito que se dejó maquillar por su nieta

El video se hizo viral y enterneció a muchos usuarios de TikTok, quienes reflejaron en los comentarios lo lindo que fue ver lo que está dispuesto a hacer el abuelo por su pequeña nieta.

"Eso es ser un verdadero macho lomo plateado: hace de todo para ver a su nieta feliz", "Sólo quiero ser ella", "No podemos negarlo, le quedó bien difuminado jajaja", "Guarda ese video por los siglos de los siglos", "Alguien dígale a esa niña que ganó una fortuna con su abuelito", "Mi papá dejaba que mi hija lo maquillara, le pintara las uñas y le rayara los brazos como 'tatuajes'", "Me hizo el día este hermoso video, aplausos para el abuelo", "Mi padre fue una persona muy recia, jamás permitió eso con sus hijas, pero llegó su nieta (mi hija) y hasta coletas y moños le ponía", "Un hombre sin masculinidad frágil", expresaron algunos.

Abuelito se deja maquillar por su nieta Imagen TikTok