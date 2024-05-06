Abuelita con Alzheimer reconoce a su hijo en su graduación: "Su cara de orgullo lo dice todo"
A través de su cuenta de TikTok, una joven compartió la emoción de su padre no solo por graduarse a los 57 años, también porque pudo regalarle una foto de su graduación a su madre, una señora de la tercera edad que padece Alzheimer.
Las graduaciones son uno de los momentos que más emocionan a los padres. Al concluir su educación, no importando el nivel, es un orgullo para ellos ver a sus hijos cumpliendo una de sus metas para tener un mejor futuro profesional. Por ello, el video de una chica llamada Ana ha llamado la atención en TikTok.
Se gradúa a los 57 años y
conmueve a su madre con Alzheimer: video
Ana, una joven de 25 años de Alicante, España, compartió en su cuenta de TikTok lo que parecería un momento familiar común. Su padre logró graduarse a los 57 años y le llevó la foto donde usa toga y birrete a su madre, quien padece Alzheimer.
Al principio la mujer se muestra desorientada por los estragos de la enfermedad y no comprende qué pasa; sin embargo, después reconoce a su hijo y durante unos segundos su rostro se ilumina y expresa su orgullo.
“¡Qué bonito!”, dice la señora y le da un beso a la foto.
@anna98529
La cara de orgullo a pesar del alzheimer #abuela #abuelasdetiktok #Amor Para usar este video en un reproductor comercial o en transmisiones, comuníquese con licensing@storyful.com♬ suono originale - sophia ★
Abuelita con Alzheimer conmueve a las redes con su reacción al ver a su hijo graduado
El video ha conmovido a miles de usuarios en las redes sociales, quienes han compartido sus propias historias sobre sus seres queridos con Alzheimer, además de alcanzar más de 159 mil reproducciones y dicho número sigue aumentando.
“Nunca es tarde para conseguir lo que uno quiere en la vida”, “Siento un orgullo inmenso por tu padre”, “Dime que eres millonaria sin decírmelo”, “Precioso, ojalá tuviera aquí a mi abuela para compartir mi vida con ella”, “Llorar por desconocidos en TikTok es mi pasión” y “Una vez más demostrando que nunca es tarde”, fueron algunos textos.
Anna aprovechó su publicación para compartir que su padre se había graduado a los 57 años por una importante razón: desde joven tuvo que comenzar a trabajar para ayudar con los gastos de su casa.
“Él se puso a trabajar a los 16 años para aportar en casa. Y luego trabajó para que a nosotras no nos faltara nada. Y por fin, pudo cumplir su mayor sueño”, dijo.
Además, la joven compartió que su padre se graduó en gestión y administración pública.
A través de su red social, Anna ha compartido varias publicaciones junto a su padre, mostrando el gran lazo que existe entre ellos.