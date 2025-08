¿El regalo más conmovedor del mundo? Le dieron un peluche con la voz de su difunta esposa

"Todo lo que hice fue llorar", "No estoy llorando, tú estás llorando", "Ánimo señor, no lo conozco, pero seguro eso le ayudará a sanar su herida", "Puedes decir por su expresión que realmente necesitaba este peluche", "La forma en que te miró cuando lo oyó, es la que me rompió", "Llorar por extraños es mi pasión", "No lo conozco, pero le mando un abrazo a usted abuelito" y "Este tipo de cosas me rompen y sanan el corazón al mismo tiempo", es lo que expresaron.