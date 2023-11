Nieto corre a sus abuelos de su propia casa para no tener que trabajar: historia indigna a TikTok

Más recientemente, se viralizó el caso de un joven que desalojó a sus abuelos de su propia casa. Esta es su historia.

Joven desaloja a sus abuelos de su propia casa: historia viral

Adrián Flores es un influencer que se ha popularizado por dar regalos extravagantes, pagarle a extraños por hacer retos inauditos y, en ocasiones, mediar entre problemas familiares.

A finales de octubre, publicó en su cuenta de TikTok el video de una disputa entre un joven identificado como Erik y sus abuelos, los señores García.

Según contaron los mayores, un día salieron de vacaciones y, cuando regresaron a su casa, su nieto ya se había instalado en ella y no les permitió volver a entrar en su hogar.

La razón, según dijo el joven en el video, es que “ellos se fueron” y previamente le prometieron que le heredarían el inmueble. Además, está próximo a tener un hijo y su propia casa “es chiquita”.



Luego del desalojo por parte de su propio nieto, los señores García empezaron a vivir con uno de sus hijos, pero deseaban regresar a su hogar. Aproximadamente un mes después sin poder entrar a su casa, contactaron al influencer para que les ayudara a mediar y se presentaron de nuevo en lugar, con los documentos que acreditan su propiedad.

No obstante, su nieto se rehusó a entregar la residencia a sus dueños: “No los voy a dejar pasar (...) No regresen, por favor, yo ya no los voy quiero ver aquí”, les repitió en múltiples ocasiones.

En medio de la discusión, también dijo que no los podía acoger de nuevo en su casa porque tendría que trabajar:

“Yo no trabajo, con lo que gana mi mujer (embarazada) nos alcanza. Yo ya busqué trabajo, no me dan trabajo y la neta ya me cansé y, ahora, imagínate, si quieren que los meta a ellos (a sus abuelos, a su casa), voy a tener que trabajar ahora sí”.



Adrián Flores eliminó los primeros videos que mostraban la pelea entre los abuelos y su nieto, pero a principios de noviembre, publicó el desenlace de esta disputa.

En el segundo encuentro familiar, Erik aseguró que se apoderó de la casa de su familia por “la desesperación” de no encontrar trabajo, tener un hijo pequeño y otro más en camino. Además, se mostró arrepentido de sus acciones.

Para poner punto final a la historia, el influencer le ofreció más de mil 100 dólares “para su primer mes de renta” en otro lugar. Así, el joven accedió a dejar la casa de sus abuelos.

Internautas reaccionan a la historia del joven que despojó a sus abuelos de su casa

En redes sociales, miles de usuarios externaron su indignación e incredulidad por el caso de los señores García.

La mayoría, lamentó que se haya suscitado una situación así en un entorno familiar:

“Eso no es justificación para que sacara a los abuelos de su casa”, “La casa es de sus abuelos, que se merecen descansar”, “‘Like’ si quieres justicia para los abuelos”, “Es un holgazán malagradecido” o “No tiene justificación”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en redes sociales.



Otros cuantos reprocharon que la solución fuera un pago en efectivo:

“No debiste hacer eso, ¿para qué darle dinero a ese men? Es casa de los abuelos, él no tiene nada que hacer ahí”, “El darle dinero es acrecentar su hipocresía y holgazanería”, “La verdad si no le hubiera llovido el hate (al joven), no hubiera aceptado el dinero”, “¿Quién les garantiza que cumplirá su palabra el mal nieto?”.



Tampoco faltaron quienes cuestionaron la veracidad del caso, señalando que los abuelos llevaban la misma ropa que en los primeros videos, que se veía “muy actuado” o cuestionando por qué no se recurrió a las autoridades correspondientes.

