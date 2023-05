Joven demanda a sus padres porque no le preguntaron si quería nacer: Internet terminó confundido

Hay personas que gracias a sus extrañas anécdotas pueden hacerse virales, como la joven que aseguró evitar vivir un asalto gracias a que llevaba consigo unas mantecadas ; sin embargo, la usuaria Kass Theaz (@isatandstared) dejó a todos con la boca abierta al explicar en TikTok que demandó a sus padres por una razón que muchos consideraron absurda.

Tiktoker demanda a sus padres por darle la vida: argumentos enfurecen a usuarios

Todo comenzó cuando la creadora de contenido afirmó que acusó de manera legal a sus padres tras darla a luz "sin su permiso".

De acuerdo a sus palabras, ellos jamás la consultaron para preguntárselo, lo cual la molestó, pues no estaba en sus planes vivir y conseguir un trabajo.

"Ellos contribuyeron para concebirme. Mi madre me crió y me dio a luz y por eso los demandé porque yo no consentí estar aquí . No era consciente de que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme. No intentaron ponerse en contacto conmigo de ninguna manera antes de que yo naciera. Si estás embarazada en este momento debes contratar a un médium psíquico y preguntarle al bebé si realmente quiere estar aquí", fue parte de su declaración.



Theaz habló sobre esto en un TikTok el pasado 24 de mayo, donde discutió por qué ella misma tuvo hijos si demandó a sus padres al darle la vida sin su permiso.



De manera rápida, afirmó que los adoptó tiempo atrás y no tenía ningún papel en la concepción de los mismos, por lo cual "no tenía la culpa de que estuvieran allí".

Así reaccionó TikTok ante la supuesta demanda

Toda la situación hizo que los usuarios de la red social enfurecieran inmediatamente a tal punto de atacarla y mencionar que su declaración es la más divertida que han visto por ser tan irracional, algo que también pasó cuando una mujer fue demandada por no ir a una boda.

"'Necesitas ayuda urgente", "¿Ahora les están enseñando a los niños a demandar a sus padres por dinero para no tener que crecer y trabajar?'", "OMG su coeficiente intelectual es sumamente bajo", "La estupidez de la gente cada vez me sorprende más", "Ridícula", "Esto es lo más loco que he oído nunca", "Lo que más me dio risa fue la solución que les dio a las embarazadas", "Deberían demandarme por sentarme a escucharte" y "No tiene sentido común, lastima que seguro hay gente que piensa como tú", es la manera en que se expresaron.



Ante la constante pregunta de los usuarios sobre sí todo era real, otros aseguraron que solo se trataba de una sátira, para generar más likes e interacciones, lo cual está confirmado en el perfil de la joven.

El TikTok tiene actualmente más de 2 millones de visitas y aquellos que se dieron cuenta de que la mujer estaba bromeando, apreciaron las risas que les causó su "opinión".

"Me encanta cómo la gente está sumamente confundida", "Ver los comentarios de enojo cuando no sabes qué tipo de cuenta es la de maneja es simplemente divertido", "Vaya. La mejor risa que he tenido en todo el día", u "Obvio es falso y me da risa ver cuántos piensan que es real", fueron otros.



Además de sus pensamientos sobre el consentimiento para el nacimiento, también ha hecho enfadar a Internet afirmando que es pariente de Joe Biden y que participó en un famoso programa de televisión, pero que llevaba tanto maquillaje que, por suerte, nadie la reconoció por la calle.

¿Tú que piensas sobre este tipo de humor en redes sociales? Dinos en los comentarios.

Podrías ver también: