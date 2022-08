Bad Bunny escondió extrañas referencias y memes en su video ‘Neverita’: ¿Las encontraste todas?

‘Neverita’ de Bad Bunny se grabó con calidad de 480 píxeles, como si se tratara de un video musical de finales de los 90 e inicios de los 2000. Asimismo, el cantante puertorriqueño, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez, aprovechó la oportunidad para recrear varios memes famosos y otros detalles que no pasaron desapercibidos por sus fans.

Las referencias en el video musical ‘Neverita’ de Bad Bunny

Uno de los detalles que llamó la atención de varios internautas fue que el nuevo videoclip de Bad Bunny contenía un tributo al cantante Elvis Crespo y su icónica canción ‘Suavemente’ (1998).

El artista urbano no solo copió los efectos de edición como (como los fondos digitales o clones de sí mismos bailando de fondo), también la vestimenta y hasta pasos de baile de Crespo. A continuación la prueba:



Tras notar las similitudes varios usuarios de TikTok comentaron su opinión al respecto, pues hubo a quienes les gustó la idea y otros a los que no tanto:

“Seguramente Frankie Rivers fue el director del videoclip”, “Se parece al intro de ‘La hora pico’”, “Como cuando mi 'compa' [amigo] me pedía la tarea y le decía que no la copiara igual, pero aun así lo hacía”, “La falta de imaginación de los nuevos artistas” o “Para los que no saben leer, literal al final del video puso 'dedicado al mejor video de todos los tiempos' y el Copyright 1998”.



Otra referencia interesante incluida en el video musical del tema (lanzado en el álbum ‘Un verano sin ti’) es la del niño bailando electrónica, el cual se hizo viral gracias a varios memes. Bad Bunny copió su atuendo y peculiares pasos de baile maravillando a más de un internauta:

En la sección de comentarios, más de uno felicitó al cantante por su creatividad al introducir un meme en su video musical de forma tan natural:

“En cuanto lo vi bailando, lo reconocí, esto solo confirma que Bad Bunny sabe hacer un meme”, “Solo se le pudo ocurrir a Bad Bunny, me encanta como combina su personalidad 'friki' [extraña] con su música”, “Nos llevó a un viaje en el tiempo a los 2000” o “¿Acaso Bad Bunny nos está diciendo que el multiverso existe?”, se lee en los comentarios.



A pesar de los halagos al video musical de ‘Neverita’, hubo personas que criticaron el arte conceptual, pues lo calificaron de 'random' [aleatorio] por mostrar fondos computarizados de diversas temáticas y animaciones de baja calidad:

¿Qué opinas del nuevo video musical de Bad Bunny? Cuéntanos en los comentarios si ya habías notado todas las referencias.