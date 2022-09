Se hace famoso en TikTok por probarse disfraces feos de Disney: "Lo que pedí vs lo que llegó"

Con Halloween aproximándose, muchas personas están buscando tutoriales de maquillaje para crear looks espeluznantes y otras, piensan seriamente en comprar un disfraz.

Conquista TikTok por ponerse disfraces de personajes de Disney

Quien se dedicó a poner a prueba algunos vestuarios, especialmente de personajes de Disney, fue Vinny Thomas, un joven británico que se hizo famoso por adquirir en Internet disfraces para adultos, los cuales se caracterizan por no ser de la mejor calidad y que ocasionan risas por cómo lucen.

El tiktokernsuma más de 1.5 millones de seguidores en su cuenta @mrthomasenglish, gracias a su peculiar manera de mostrar los conjuntos y su gran creatividad.

Si bien, todo empezó como una simple broma al probarse un disfraz, ahora él vive de esto y muestra cómo lucen estas prendas en un cuerpo real.

Al ser un ferviente fan de todas las películas Disney, Vinny está dispuesto a ponerse el conjunto de cualquier personaje para parecerse lo más posible a ellos, e incluso como algunos disfraces no traen peluca, se encarga de comprar las propias para darle más realismo.

El creador de contenido no solo se enfoca solo en mostrar los conjuntos de personajes masculinos, también se ha disfrazado de femeninos como las princesas Mérida, Rapunzel, Ariel o Campanita, lo cual ha encantado a sus fans.

Constantemente recibe comentarios sobre lo mucho que hace reír a los usuarios, y es que además, Vinny tiene una risa muy contagiosa que hace aún más divertidos sus videos cortos.

"Me encanta tu risa. Siempre me haces reír", "No puedo con estos videos, siempre me sacan una sonrisa por su reacción al verse con los disfraces", "Es de mis contenidos favoritos porque no hay manera de que no me haga reír", "Me has salvado más de una vez de comprar disfraces feos", o "Amo su creatividad para hacer divertido lo que parecería un simple 'unboxing' de disfraz", son algunos comentarios que se pueden leer en sus publicaciones.



Actualmente, el joven originario de Reino Unido vive en Estados Unidos y se empeña en escuchar las peticiones de sus seguidores, quienes le piden que se disfrace de ciertos personajes en específico.

En su cuenta de TikTok aclara que, si bien los disfraces no son de la mejor calidad por su precio tan accesible, algunos llegan a sorprenderlo por lo bien que lucen puestos, pero sus favoritos son aquellos que son horribles y le provocan ataques de risas al ponérselos.



Vinny no solo se caracteriza de personajes buenos, pues también le da una oportunidad a los conjuntos de villanos y villanas. Uno de sus videos más virales fue cuando se puso un disfraz de Úrsula que venía con una peluca idéntica, pero terminó por desbaratarse.

Vinny también disfraza a su perrito y se hizo viral

Por si fuera poco, el joven también se propuso comprarle disfraces a su perrito llamado Waffles, que desfila con los peculiares atuendos generando risas entre los internautas.

Algunos de los modelos que ha comprado para su mascota son de el pato Donald, Úrsula y Rafiki, los cuales lucen aun más cuando su mascota comienza a caminar.