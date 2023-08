Niña de escasos recursos elige un pastel en vez de una Barbie y la razón hizo llorar a Internet

Cada vez es más común ver a tiktokers que se dedican a poner a prueba a las personas con diversos experimentos sociales , pero los que encantan a la audiencia son aquellos donde hay niños que piensan en sus familiares antes que ellos.

En video, niña escoge pastel para ayudar a su abuelita a ganar dinero y se hace viral en TikTok

Esto fue lo que encontró el usuario @carlitosste1 al salir a la calle y preguntarle a una pequeña qué prefería de regalo, si una rebanada de pastel o una Barbie nueva.

Aunque la mayoría escogería el juguete, la menor de edad no lo pensó dos veces para pedir el postre de colores y cuando le preguntaron por qué dejó su oportunidad de tener una linda muñeca esto contestó:

"Sirve porque mi abuelita puede venderlo para que tengamos un poco más de dinero", fue su declaración.



Tras un par de minutos la señora en cuestión llegó a donde estaba el tiktoker y la menor, pero se mostró con miedo, ya que no sabía lo que estaba pasando.



Para tranquilizarla él le explicó que quería darles una recompensa porque la menor escogió el pastel en el experimento social que llevaba a cabo.

Antes de revelarle una grata sorpresa, el tiktoker se percató que ambas vivían con el poco dinero que ganaban cada día y pidió a la señora que contara su historia para conocerlas mejor.

Ella comentó que su esposo falleció al ser un trabajador de minas y poco después su hija, la mamá de la niña, también perdió la vida por lo cual tratan de sobrevivir vendiendo pan en una canasta desde las 5 de la mañana.

Tras escuchar el testimonio de la mujer quien no dejaba de sollozar, el autor del experimento social le entregó un fajo de billetes de 500 pesos y si bien no especificó cuánto dinero era, la cantidad parecía ser alta.

La señora al ver el dinero no pudo evitar sonreír y abrazó a su nieta, ya que con él podrían pagar algunos pastos como la renta, útiles escolares y demás.



Los videos que mostraron la interacción del joven, la señora y la niña obtuvieron más de 6 millones de vistas en total. En los comentarios, las personas agradecieron la ayuda que les brindó @carlitosste1 y afirmaron que conocer esta historia los conmovió hasta la lágrimas.

"La cara de la niña lo dice todo", "No pensé que iba a llorar con esto", "Pobre señora y la niña también han pasado por mucho", "No quería llorar y terminé haciéndolo", "Qué bonito que al escoger un pastel le haya llegado esa sorpresa a ambas", "Han tenido una vida difícil, merecen que les pase algo bueno", "Qué lindo que hicieran eso" y "Aquí llorando por desconocidos", fueron algunos de ellos.

Algunos dudaron sobre la veracidad de la historia

No obtante, para una parte de los espectadores la historia fue inventada por el mismo tiktoker al contratar a la señora como actriz, pues todo lucía "falso".

"¿Soy yo o parecer muy actuado?", "No me convencen", "No les creo, realmente la señora le dice su disque historia con mucha confianza, yo no haría eso", "No sé si es real o mentira, pero ver esto duele", "Él pregunta mucho, no me cuadra", o "Le da muchas vueltas a todo y siento que al final le ganaba la risa a la señora", resultaron ser otros.



¿Tú qué piensas sobre este video? Dinos en los comentarios.

