Niño pone una cámara oculta para 'atrapar' a Santa Claus y el resultado no es el que esperaba

Cada año, los niños esperan con ansias la llegada de Santa Claus, el bondadoso hombre que lleva regalos a los pequeños que se portaron bien durante el año.

En video: niño coloca una cámara oculta para ver a Santa Claus

No es secreto que muchos infantes tienen el sueño de conocer al hombre de barba blanca y traje rojo o, mejor aún, 'cacharlo' en el momento preciso que acomoda los obsequios bajo el árbol de Navidad en sus hogares. Este niño también quiso "atraparlo con las manos en la masa", pero el resultado no fue lo que esperaba.

De acuerdo con un video de TikTok, publicado por la usuaria @lautaroobulgen, su primo de 8 años pensó en un plan para ver cómo San Nicolás le entregaba sus regalos: decidió colocar una cámara oculta.

Cuando el niño observó el video, se dio cuenta que la persona que dejó los presentes no fue Papá Noel, sino su papá. Al percatarse de que el señor que viaja sobre un trineo no existe, no pudo ocultar su decepción.

Usuarios de TikTok cuentan cómo descubrieron que Santa Claus no existe

El tiktok posteado el pasado día de Navidad obtuvo más de 6 millones de vistas en tan solo dos días y causó diferentes reacciones en los usuarios. Por ejemplo, estuvieron aquellos que fingieron estar sorprendidos porque Santa Claus no existe.

"¿Cómo que papa Noel no existe?", "Tengo 30 años y me voy enterando que Santa no existe por este video", "¿Cómo que no es real? ¿me engañaron todo este tiempo?", "De no ser por este video no me entero", "Mi vida fue una farsa, no puede ser que me vaya enterando de esta noticia jaja", "Me acaban de matar la ilusión y tengo 32 años" y "Omg, nunca no esperé (dijo nadie nunca)".



Otros, no tardaron en burlarse del niño del video y además explicar cómo ellos se entreraron de que Santa no es quien deja los regalos en Navidad.

"Yo me enteré porque mi viejo metió la pata jajaj tenía 12 años", "Yo me enteré a los 19 por que lo busque en Google", "Yo me enteré sola porque nos dijeron que saliéramos de la casa, y no sé por qué entre y vi que estaban todos poniendo los regalos", "Yo nunca me di cuenta, me lo tuvo que decir mi mamá a los 11 años sino ni enterada jaja" o "Mi hijo se enteró a los 12, se lo dijimos porque fue la primera vez que no le pudimos dar lo que pidió... Lloró, pero lo entendió", es lo que contaron.



Al final el video explotó en la red social y aquellos que lo vieron pidieron que hubiera una segunda parte donde se mostrara la cara del niño a detalle tras saber la verdad.



¿Qué piensas acerca del video? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar también: