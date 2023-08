Mujer pide perdón a su perrito por no poder darle lujos: video causa ternura en TikTok

¡Amigos amantes de los perritos, les traemos una historia que les hará soltar un "Aww" más fuerte que un perro ladrando a la luna! En la ya famosa plataforma TikTok, ha surgido un video tan tierno que hará que hasta el más duro de corazón sienta ganas de abrazar a su peludo amigo.

En este conmovedor video que se ha vuelto viral somos testigos de un momento adorable protagonizado por una mujer que está dispuesta a ofrecerle a su lomito todo lo que su corazón perruno desee, pero lamenta no tener el dinero para hacerlo.

Mujer pide perdón a su perrito por no darle lujos: video se hace viral

La protagonista es Patricia Arellano Cordova, quien nos muestra cómo su mamá se pone a soñar en grande por su adorado amigo de cuatro patas. Y claro, todos sabemos que los perritos merecen lo mejor, ¿verdad?

La señora empieza a enumerar todas las cosas lujosas que le daría a su compañero peludo si tuviera el bolsillo lleno de croquetas de oro. Desde llevárselo al veterinario como si fuera el cliente VIP de un spa canino, hasta la idea de comprarle una cama tan cómoda que hasta los humanos estarían celosos.

Pero no crean que ahí se detiene, pues la mujer sigue con su lista de deseos perrunos, mencionando hasta botitas y un impermeable para esos días lluviosos que tanto detestan nuestras mascotas. Y para colmo, incluso fantasea con vivir en el barrio más chic de la ciudad y contratar a un paseador de lujo. ¡Esta señora no tiene límites cuando se trata de mimar a su perrito!

“Si yo tuviera mucho dinero te llevaría al veterinario, a rasurarte más seguido, a bañarte, te compraría una cama muy bonita, tus botitas para cuando llueva corazón y tu impermeable, haría todo eso mi vida... Me gustaría que viviéramos en Polanco y tuvieras tu paseador, pero sabes que te amo”, se escucha decir a la mujer.



Pero lo que realmente te hará soltar una lágrima de emoción es la reacción del peludo amigo. Como si entendiera cada palabra, el perrito no puede resistirse y comienza a dar patitas y lamidas de agradecimiento, como diciendo "¡Tranquila, mamá, el amor que me das es todo lo que necesito!".

“Sabes que mi amor lo tienes, sabes que yo te amo, que te recogí de la calle para amarte, que subas a la cama, diario te doy tu pollito”, continúa diciendo ella.

Y como en cualquier película con final feliz, los comentarios no se hicieron esperar en el clip que ya suma más de 13 mil likes. Usuarios de todas partes se unieron para aplaudir este gesto de amor y agradecer a la señora por recordarnos que lo más valioso que podemos ofrecer a nuestras mascotas es amor puro y sincero.

"Ese perrito fue mas planeando que yo", "Dile a tu mami que muchas gracias por darle una mejor vida a su perrito y darle mucho amor", "El perrito se conforma con que lo trate bien y lo ame aunque no vivan en Polanco ni tenga paseador", "Yo también le digo eso a mi perrito. Deseo tener más dinero para darle lo que se merece mi bebé", "No me lo dice a mí, pero me dieron ganas de llorar y abrazarla", se lee en los comentarios.