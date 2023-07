Perrito va a casa de sus vecina a tocarle el timbre a las 4 de la mañana y el video desata teorías

Si algo demuestra Internet es que las mascotas hacen travesuras que podrían parecer imposibles de creer, como la perrita que inundó el piso de su casa con un manguera o el can que se unió a una coreografía escolar.





En video, perrito toca el timbre de su vecina en la madrugada para entrar a jugar y dormir

Otro peludito que se robó la atención de TikTok fue un American Bully llamado Bruce, quien al parecer tiene una extraña costumbre que provocó ternura y risas.

La usuaria @omg_its_char compartió como éste animalito, el cual vive en la casa de junto, tiene la costumbre de tocar su timbre a altas horas de la madrugada, pues logró grabarlo en acción gracias a la cámara de su casa.

Dentro del video se ve al perrito jadeando emocionado mientras saltaba para tocar el timbre con su patita y al lograrlo, sonó la melodía la cual hizo que inclinara la cabeza en señal de curiosidad.

Después de que se detuvo el timbre, Bruce miró directamente a la cámara y ladró para asegurarse de que la joven supiera que él estaba ahí.



El clip de apenas 20 segundos ya tiene más de 12 millones de vistas y en los comentarios las personas encontraron la "travesura" del perro bastante linda.

"Oh, Dios mío... si no lo dejas entrar ahora mismo, vendré de inmediato y me quedaré con él jajaja", "Quería hacer una pijamada", "Ay no, su carita es muy linda", "Parece que le encanta la melodía del timbre", "¿Cómo que a las 4 de la mañana? jajaja me encanta que eligió una hora bastante difícil", "El perrito: oye abre la puerta que ya llegué esclava humana" o "Si no veo esto en video no creo que el perrito se levante a las 4am para ir a la casa de la vecina", es la manera en que se expresaron.



En un segundo video la joven que fue interrumpida por Bruce a mitad de la noche explicó que después de escuchar el timbre sí le abrió al perrito y de hecho, comenzó a jugar con un juguete para gato, minutos después se cansó y se acomodó en el sofá de la chica.

Ella dejó en claro que está no era la primera vez que Bruce tocaba el timbre en la madrugada y se aseguró de dejarle una nota a sus dueños para que supieran que estaba sano y salvo.

Además confirmó que le tiene tanto cariño que tiene pensado regalarle un oso de felpa al peludito, el cual al apretarlo sonará la melodía de su timbre porque al parecer es su favorito.



