Mujer celebra con pastel que terminó su "relación tóxica": Internet tuvo opiniones divididas

Antes las personas mantenían sus divorcios o rupturas amorosas dentro de sus círculos más cercanos, pero desde la llegada de redes sociales como TikTok donde todo puede hacerse viral esto cambió.

Desde hace un par de años miles de usuarios se han animado a mostrar cómo festejan sus separaciones e incluso, en algunas reuniones hacen piñatas de sus ex parejas para romperlas.

Mujer celebra que terminó relación tóxica con una fiesta e historia impacta en redes

Quien decidió seguir esta tendencia tan popular fue una joven de Cleveland, Ohio, llamada Yahnee, pues en su cuenta de Twitter (@therealyahnee) publicó un video y fotos sobre la manera en que celebró su regreso a la soltería.

De acuerdo al material, la joven había pasado por una mala relación de manera reciente y para festejar que salió de aquel lugar organizó una fiesta con sus mejores amigas, quienes la apoyaron de manera incondicional.

La reunión fue tomada tan en serio que incluso Yahnee tuvo un pastel blanco decorado con rosas comestibles, corazones y un mensaje escrito en el centro con letra cursiva: "Bienvenida de nuevo a las calles".



En su video de pocos segundos, se puede ver a la joven soplando las velas del postre y tomando lo que parece ser es una botella de tequila.

Además para demostrar aún más su felicidad, hizo un baile de twerking el cual fue aplaudido por sus acompañantes que la alentaban a seguir moviéndose al ritmo de la música.

Para su sorpresa, la publicación se volvió viral al obtener más de 28 mil me gusta y casi 2 mil 500 retiuits, algo que no es muy común de lograr en Twitter.

La joven obtuvo diversas respuestas por celebrar que finalizó su "relación tóxica"

En los comentarios miles de mujeres la felicitaron, pues en lugar de sentirse triste o frustrada en un momento difícil, salió a brillar y tomó la oportunidad de ser feliz sin una pareja a su lado.

"Bienvenida, amo tu nueva versión", "Creo que estas fiestas son necesarias por razones de salud mental, me encanta que lo hayas hecho", "No te deseo más que abundancia en adelante, bien por dejar esa relación que no te hacía bien", "Chica yo tuve mi fiesta de soltería y fue lo mejor que he vivido en la vida, te entiendo, felicidades", "Tu sonrisa lo dice todo, se feliz" o "Qué divertido, gracias por poner el ejemplo que alejarse de alguien tóxico es la mejor decision", es la manera en que la felicitaron.



No obstante, algunos usuarios especialmente hombres, la atacaron por postear su celebración, ya que creen que fue de muy mal gusto, pero se defendió argumentando que ella es libre de publicar lo que sea en sus redes y no les tomó mucha importancia a los comentarios llenos de hate.

Casos como el de Yahnee existen por todo el Internet donde tanto hombres como mujeres, celebran por todo lo alto que al fin se divorciaron tras vivir una relación llena de inseguridades y enojos, e incluso, algunos hacen estas fiestas cuando renuncian a su trabajo "tóxico".

Por el momento, la joven se está enfocando en terminar su carrera como enfermera y no ha vuelto a dar más detalles sobre la fiesta a pesar de que muchos seguidores se lo solicitaron.

¿Tú harías una celebración de este tipo si vives una experiencia similar? Dinos en los comentarios.

