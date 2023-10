Madre amamanta a su hijo de 3 años y se defiende de críticas: tiene poderosa razón para hacerlo

Cada vez más mujeres rompen "las reglas impuestas" sobre la maternidad y crean las suyas para el beneficio de sus bebés, tal como lo hizo Martina Darling.

Mamá alimenta con leche materna a hijo de 3 años y desata polémica en redes

La mujer inglesa de 36 años se volvió madre en 2020 de un pequeño al que llamó Winston y desde entonces se ha vuelto su mayor tesoro.Ella decidió darle lactancia materna a su retoño, pero de manera abierta expresó que a pesar de que su hijo tiene 3 años este aún bebe leche de su pecho.

En una entrevista realizada por el portal Daily Mail el pasado 17 de octubre la madre confirmó que comenzó a ser juzgada en Internet cuando habló sobre este tema en su cuenta de TikTok @helpmumsearnfromhome, tanto así que incluso la acusaron de tener comportamientos "incestuosos".

"Cuando comencé a publicar sobre esto en línea recibí muchos abusos. Hubo muchos comentarios negativos de la gente. Siento que fui atacada personalmente. La gente cuestionaba mis decisiones como madre. Probablemente lloré durante aproximadamente una semana. Mucha gente decía que lo hacía para llamar la atención y que es incestuoso y vil, lo encuentro bastante doloroso".



La creadora de contenido hizo hincapié en que a la par encontró desalentador que sus amigos y familiares le sugirieron dejar de darle pecho a su hijo a los dos años, ya que esperaba que la apoyaran.

"Mis relaciones han cambiado debido a esto. Dicen que no debería hacerlo y no están de acuerdo con ello. Creen que estoy educando mal a mi hijo. Muchas personas no lo entienden y juzgan rápidamente si no han estado en esa situación. No tiene nada que ver con nadie más aparte de nosotros. ¿Por qué no debería decírselo a la gente? Es mi decisión. La gente siente que es un tema tabú y que no es normal".



Si bien muchos pensarían que Martina continúa con la lactancia materna para brindarle la leche a su hijo reveló que en realidad lo hace para nutrir su vínculo, el cual se ha fortalecido con el paso de los años.

Winston se alimenta de tres a seis veces al día y no hay planes inmediatos para detenerlo por ahora, aunque la mujer reveló que esto podría cambiar cuando entre a la escuela.

"Obviamente, cuando esté en la escuela estará lejos de mí todo el día, así que probablemente solo lo alimentaremos por la mañana y antes de acostarse y poco a poco disminuirá. No pensé que todavía se estaría alimentando de mí, simplemente he tenido una mente muy abierta y me he dejado llevar".



A pesar del "hate" que obtuvo en redes sociales, muchas mamás salieron en su defensa argumentando que están en la misma situación que ella, debido a que dejan que sus hijos tomen leche materna hasta que ellos lo deseen.

Para finalizar, Martina dio un contundente discurso revelando que las mujeres puden continuar amamantando a los hijos después del primer año.

"Quería que la gente supiera que es normal alimentar a su hijo hasta que usted quiera dejar de alimentarlo o su hijo quiera dejar de hacerlo.Quería ayudar a la gente; esa era mi intención al seguir adelante con mi viaje hacia la lactancia materna. Si hay algo que he aprendido siendo madre es no juzgar a otra madre por sus decisiones parentales".



