Amigas hacen piñata con fotos de sus ex y divierten en TikTok por cómo la rompen: video viral

Las piñatas suelen estar presentes en fiestas temáticas , aunque también en reuniones de fin de año. Si bien existen miles de modelos llamativos, una tiktoker decidió adornarla de una manera muy peculiar, te contamos.

Decora

piñata con fotos de ex parejas: se viraliza en TikTok

Allisson Bullio, es una joven que se volvió viral en TikTok debido a una serie de videos que compartió el pasado 23 de diciembre, donde se le puede ver celebrando lo que parece una posada junto a diversas amigas.

En su reunión hubo una cena e intercambio de regalos, pero sorprendió a las invitadas con un detalle extra, una piñata decorada con fotos de los antiguos novios de ella y las demás asistentes.

Ninguna de sus amigas sabía qué estaba pasando y se emocionaron al ver a la chica salir con una pequeña piñata que tenía pegados los rostros de sus ex parejas, al igual que la señora que se quedó sin palabras cuando le regalaron su primera piñata.

Poco después, la colgaron para romperla y cuando fue el turno de Allisson, ella logró romperla de un golpe con un palo de madera , dejando caer confeti plateado y dulces al piso.



Rápidamente las otras jóvenes se lanzaron para agarrar las golosinas, lo cual originó que todas terminaran riéndose sin parar.

La idea de la piñata de los exnovios encantó a los internautas

El tiktok publicado en la cuenta @allissonbullio, obtuvo casi 5 millones de vistas en una semana y los usuarios expresaron que el rencor hacía las exparejas era evidente por la manera en que golpearon la piñata.

"Jaja se nota que casi no los odiaban", "Amigas puedo sentir su coraje", "Les tenían buena rabia", "Ojalá hayan desatado su ira, eso debe ser terapéutico al 3 mil por ciento" y"Sentí una buena sensación cuando le dio el golpe a la piñata", son algunas opiniones dentro del clip original.



Otras personas comentaron que les gustaría hacer algo similar en su cumpleaños o en una reunión de amigas para darle un giro diferente.

"Para mi cumpleaños por favor, lo necesito", "Me quiero organizar para golpear una piñata a mi ex","Para la venganza indirecta es perfecto esto", "Con unas ganas de hacerlo con mis amigas", "No se me había ocurrido antes y es una idea millonaria" o "Para canalizar el enojo bien jaja", resultan ser otros puntos de vista.