Encuentran al doble de 'La Gilbertona' en TikTok y fans de la influencer ya lo aman: "Resucitó"

"La Gilber tenía su esencia, La Gilber era única, no habrá otra igual a ella. Yo, lastimosamente, saqué la cara de Gilber, ni modo, en este mundo habemos siete caras parecidas, dicen. Les doy gracias a todos los que me ven y que me dicen que me parezco a Gilberto, la verdad yo les doy las gracias y no me da pena, ¡eh!, porque vi una publicación que dice: 'Ay, a mí me daría pena'. ¿Pena? ¡Por favor! Pena es robar al vecino y seguir en la misma colonia. ¿Vegüenza por esto? Por haber sacado la cara de Gilberto, no, porque Gilberto tenía su esencia, yo tengo la mía. Yo soy como soy y si a muchos no les gusta cómo soy, lléguenle", expresó.