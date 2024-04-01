Encuentran al doble de 'La Gilbertona' en TikTok y fans de la influencer ya lo aman: "Resucitó"
A menos de un mes de la muerte de 'La Gilbertona', usuarios de TikTok encontraron al doble de la influencer. Se llama Ángel Santos y los internautas quedaron sorprendidos con su gran parecido.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
A menos de un mes de la muerte de Gilberto Salomón Vázquez, conocido cariñosamente en redes sociales como 'La Gilbertona', famosa influencer de la comunidad LGBT, el pasado 14 de marzo, ya surgió en TikTok un doble suyo, que varios usuarios de la plataforma afirman que es idéntico a ella.
¿Quién es el doble de 'La Gilbertona'?
El doble de 'La Gilbertona' ha aparecido en la plataforma de videos cortos TikTok y su parecido con la famosa influencer ha dejado a muchos con la boca abierta. Los usuarios han comenzado a seguirlo y comentar sobre su asombroso parecido físico con la creadora de contenido viral.
Se trata de Ángel Santos (@angelsantos8115), quien se ha hecho viral por su gran parecido, que se trata de una coincidencia más que de una cuestión de parentezco.
El hombre manifestó que no tiene los mismos gustos que 'La Gilbertona' ni comparte la misma identidad sexual, aunque le da mucha risa que lo comparen con ella, según sus propias declaraciones en la red social. Incluso asegura que sueña con encontrar a una mujer que lo quiera.
"La Gilber tenía su esencia, La Gilber era única, no habrá otra igual a ella. Yo, lastimosamente, saqué la cara de Gilber, ni modo, en este mundo habemos siete caras parecidas, dicen. Les doy gracias a todos los que me ven y que me dicen que me parezco a Gilberto, la verdad yo les doy las gracias y no me da pena, ¡eh!, porque vi una publicación que dice: 'Ay, a mí me daría pena'. ¿Pena? ¡Por favor! Pena es robar al vecino y seguir en la misma colonia. ¿Vegüenza por esto? Por haber sacado la cara de Gilberto, no, porque Gilberto tenía su esencia, yo tengo la mía. Yo soy como soy y si a muchos no les gusta cómo soy, lléguenle", expresó.
¿Cómo reaccionaron los internautas al parecido entre 'La Gilbertona' y Ángel Santos?
Los usuarios de TikTok han tomado con humor el gran parecido de Ángel con 'La Gilbertona', asegurando que ella ha reencarnado o que es su hijo perdido.
"En 30 años sí es 'La Gilbertona'", "¿Cómo hiciste para resucitar?", "Píntate el pelo de rojo, por favor, te damos 500 likes", "Es la hermana de 'La Gilbertona'", "Canta alguna canción de 'La Gilbertona' a ver cómo te sale", "Qué bueno ver el parecido de 'La Gilbertona' pero en otra versión", "Resucitó", "Domingo de resurrección", "Es el hijo perdido de 'La Gilbertona'", "Era cierto lo de la reencatnación", reaccionaro algunos.
Algunos han intentado compartir el video con Pavel Moreno, amigo cercano de la Gilbertona y testigo de sus últimos días, sin embargo él no se ha manifestado aún al respecto.
No cabe duda que la memoria de 'La Gilbertona', aún sigue viva en los corazones de sus paisanos en Culiacán, Sinaloa, además de millones de internautas que la recuerdan y buscan incluso encontrarla en otras personas.