¿De qué murió ‘La Gilbertona’, famosa influencer de Culiacán? Así fueron sus últimos momentos

Video El último video de 'La Gilbertona' horas antes de morir

‘La Gilbertona’, influencer LGBT+, murió la mañana de este 14 de marzo a los 88 años. La celebridad de redes sociales perdió la vida tras luchar contra una pulmonía, informó su representante, Pavel Moreno.

¿De qué murió ‘La Gilbertona’?

La causa de muerte de 'La Gilbertona', originaria de Culiacán, Sinaloa, fue revelada por Pavel Moreno, en una grabación publicada en la página oficial de la influencer.

Moreno, también vocalista del grupo Los Alegres del Barranco, reveló en el video que respecto a la salud de la influencer de 88 años “no había mucho por hacerse”.

"La Gilbertona sinceramente no tenía mucho por hacerse, en el hospital se iba nada más a intubar y de todas formas iba a fallecer”, dijo en el clip.

Un día antes del deceso de 'La Gilbertona', el cantante informó que ella padecía pulmonía y que estaba bajo tratamiento, pero que no estaba teniendo una mejoría.

‘La Gilbertona’ y sus últimos momentos

La influencer pasó sus últimas horas de vida en compañía de Pavel Moreno, su mánager, y descansando.

"Estaba dormida cuando se fue, así como ella dijo una vez, que ella quería acostarse y quedarse dormida", compartió.