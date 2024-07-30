¿Quién es la influencer RoRo? Sus videos de cocina hicieron enojar a muchas mujeres (y hombres)

Video ¿Por qué algunos grupos feministas están atacando a esta influencer? Sus videos causaron polémica

Rocío Bueno, mejor conocida como RoRo Bueno en redes sociales, es una influencer española de 22 años muy popular en plataformas como TikTok e Instagram.

Su contenido se centra principalmente en la cocina, donde muestra recetas detalladas y elaboradas que hace especialmente para su novio, Pablo. Sin embargo, esto ha generado debate y polémica entre los internautas, algunos la señalan de ser una 'tradwife' (esposa tradicional).

En su cuenta de TikTok, RoRo hace los platillos desde cero; sus recetas reflejan un cuidado meticuloso y un deseo de complacer a su novio en todos sus antojos. Sus videos suelen comenzar con frases como "Pablo nunca ha probado" o "Pablo me ha pedido", lo que enfatiza una obsesión por satisfacer los deseos de su pareja.

Su actitud ha sido objeto de críticas en redes sociales. Muchos usuarios consideran que la dedicación que muestra podría interpretarse como una muestra de sumisión. Los internautas argumentan que su comportamiento promueve que la mujer asuma una posición de servilismo hacia el hombre.

¿Quién es RoRo Bueno, la influencer española que le cocina a su novio?



Originaria de Madrid, RoRo ha conseguido una gran cantidad de seguidores gracias a su pasión por la cocina y al estilo de vida que comparte en estas plataformas. A pesar de las críticas, ella se describe como una "chica moderna que ama cocinar" y ha mencionado en varias ocasiones que su afición no se limita a complacer a su novio, sino que es algo que realmente disfruta hacer.

En una entrevista con 8tv, una cadena de televisión de Cataluña, se le pregunta a RoRo si ella se considera feminista, a lo que responde:

“Yo soy feminista, pero no soy del feminismo de las mujeres que me gritan en la calle ‘esclava’, ‘no te queremos aquí’ y todas estas cosas que me dicen que hago para dañar al colectivo. Apoyo a las mujeres para que ellas hagan lo que quieran, pero ellas no me están respetando a mí por cocinar, que es mi pasión”.

“Yo no cocino por mi novio ni porque yo viva por y para él, sino que yo cocino porque a mí me gusta hacerlo”, dijo RoRo.



Uno de los clips que más ha llamado la atención es donde ella prepara una focaccia para Pablo, donde se le puede observar hacer la masa y el queso ricota desde cero. Esta grabación ha acumulado más de 3 millones de "me gusta".

Pero cocinar no es lo único que hace RoRo. En su cuenta de TikTok se puede ver que la influencer también encuaderna libros, hace ejercicio, se mantiene bella todo el tiempo y además hace su propia ropa.



En uno de los clips menciona que Pablo la invitó a comer a uno de sus restaurantes favoritos y, como no sabía qué ponerse, decidió confeccionarse un vestido para la ocasión. En la grabación donde se le ve haciendo el patrón de la vestimenta, RoRo menciona que apenas está aprendiendo a coser y que ella misma hizo el maniquí que utilizó para confeccionar el vestido.

Los usuarios de la red social china no perdieron la oportunidad de comentar en su post, y los mensajes eran muy variados, desde burlas sarcásticas hasta preguntas como “y Pablo, ¿qué es lo que hace?”.

“Ella es como la pelirroja de Esposas Desesperadas”, “Pablo, pídele matrimonio, queremos ver cómo construye una iglesia”, “la RoRo tiene más habilidades que toda España junta. Encima lo hace todo en 3 minutos”, “creo que ella también hizo a Pablo”, “se rumorea que Pablo quería una vida, y esta chica creó la Tierra para ello. Pablo es el verdadero Adán”, “ella podría dominar el mundo, si su novio se lo pidiese”, “y qué hace Pablo en la relación”, “haz algo Pablo, ¡por Dios!”, son los mensajes que se pueden leer en TikTok.



Pero no todos son críticas, hay quienes están a favor y la defienden, y además, le piden a Pablo que no la deje ir.





“Pablo, no la dejes ir. Pídele matrimonio”, “Neta, qué padre que seas una adulta tan funcional”, “Pablo, cuida a esa dulzura de mujer”, “esta mujer es talento puro”, “muchas risas con la piva, pero a muchos nos gustaría saber hacer la mitad de lo que hace ella”.

¿Qué es el 'tradwife', el movimiento que dicen que RoRo promueve en sus redes?

El término, que resurgió debido a los debates en las redes sobre roles de género, es un movimiento conservador que nació en Estados Unidos en la década de los 50 y que promueve los matrimonios tradicionales.

Aquí, la mujer adopta roles y estilos de vida tradicionales, enfocándose en ser ama de casa y priorizando la atención a su pareja y la crianza de sus hijos.

¿Tú qué opinas? ¿Los videos de RoRo promueven los roles de género o simplemente son una incómoda coincidencia?