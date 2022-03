A los 14 años le detectaron vitíligo: dio lecciones de amor propio y se convirtió en modelo

Actualmente, los estereotipos se están rompiendo, las mujeres muestran con orgullo sus diferencias, sus marcas en el cuerpo y el orgullo a cada parte de él.

Incluso, marcas de lujo han optado por contratar a modelos que tienen capacidades diferentes, para darle un giro a los paradigmas e inspirar a otras a perder el miedo de mostrarse tal cual son.

La modelo con vitíligo que da lecciones de amor propio

Tal como lo hace Stephanie Yashimura, una joven de Río de Janeiro, Brasil que se dedicó al modelaje para recuperar la confianza en sí misma.

A sus 28 años, ya es una reconocida modelo en América Latina, sin embargo no todo fue fácil para ella, pues a los 14 años descubrió una mancha blanca alrededor de su ojo.

“Recuerdo sentir mucho miedo de que las manchas se extendieran. Probé muchos tratamientos diferentes para ayudar con la condición de mi piel, pero nada funcionó, lo cual fue increíblemente frustrante. El año pasado, mi vitíligo continuó propagándose y se volvió casi todo mi cuerpo completamente blanco”, le contó al ‘Daily Mail’ en el 2021.



En ese momento no le dio mucha importancia, hasta que se dio cuenta que comenzó a crecer y a formarse en diferentes partes de su cuerpo. Cuando decidió acudir al médico, le diagnosticaron vitíligo.

Un trastorno en la piel que provoca la pérdida de pigmentación llamada melanina en ciertas áreas.

Ante la enfermedad, Stephanie, al no querer mostrar su piel, comenzó a usar blusas de manga larga y a maquillarse demasiado para ocultarlo y no llamar la atención.

De acuerdo al ‘Daily Mail’, un maquillador en octubre del 2020, le pidió realizar una sesión de fotos y cuando publicaron las postales, los usuarios le comentaron cosas positivas, debido a que fue inspiración para otras personas que padecían lo mismo.

“Recibí una invitación para que me fotografiara un maquillador que había visto una imagen que mostraba mi vitíligo en línea. Aunque estaba aprensivo, quería tener un registro de la forma en que mi piel estaba cambiando”, contó la modelo.



Desde entonces se muestra en redes sociales como es, aceptando su cuerpo y condición, demostrando que el ‘body positive’ es lo más importante.

“Después de que las fotos se publicaron en línea, recibí varios mensajes de personas con vitíligo que contaban sus historias y decían que se sentía bien verme mostrar mi piel con orgullo. Esto me motivó y aún me motiva a mostrarle siempre al mundo lo hermoso que es el vitíligo. También recibo muchos mensajes de mujeres que no tienen vitíligo pero tienen un problema de autoestima”, expresó Yashimura.

La pareja de Stephanie Yashimura la apoya incondicionalmente

Patrick Ornelas, quien tiene la misma edad, le ha mostrado que es una mujer hermosa y como su fan le toma fotografías para continuar con el desarrollo de su confianza al publicarlas en redes sociales.

“Mi novio Patrick me apoya mucho en relación con mi vitíligo. Dice que mis fotos son preciosas. Él piensa que es genial que me muestre y siempre me toma fotos. Nunca aceptes menos de un chico que no piensa que eres maravilloso”, aseguró la brasileña, que destaca también como técnica de radiología.



Ahora que se desenvuelve en el mundo de la moda ha logrado sentirse mejor y le alegra el hecho de que el mundo está cambiando para bien.

“Trabajar como modelo ha sido increíble. Descubrir que el mundo del modelaje, que siempre ha establecido estándares, es cada vez más abierto e interesado en lo no estándar muestra cuánto ha cambiado el mundo. No tengo dudas de cara al futuro de que quiero seguir demostrando lo maravilloso que es ser diferente”, finalizó.



Como mujer inspiradora usa sus redes sociales para brindar un mensaje positivo y así lograr que quienes la sigan hagan lo mismo, enfrentándose al mundo con valentía.

En Instagram tiene casi 4 mil seguidores en donde publica fotografías de su trabajo como modelo y los viajes que realiza junto a su novio, mientras que en TikTok enseña tips de belleza y videos de las sesiones que ha hecho.