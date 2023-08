El oscuro secreto tras la nueva canción de Miley Cyrus y sus días como chica Disney

Y es que después del increíble éxito de su himno veraniego 'Flowers' y su adictivo 'Endless Summer Vacations', Miley nos sorprende con 'Used to be Young' en la que nos lleva en un viaje nostálgico a través de los años y el paso por su carrera; sin embargo, la letra no es del todo feliz. Te contamos de qué habla en realidad.