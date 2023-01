¿Miley Cyrus lanzó canción para su ex como Shakira? Las referencias de su sencillo 'Flowers'

La larga historia de amor de Miley Cyrus y su exesposo Liam Hemsworth ha inspirado diferentes canciones de la artista: desde románticas baladas como ‘Malibu’ hasta su más reciente canción ‘Flowers’.

‘Flowers’ de Miley Cyrus: referencias en la letra y video de su nueva canción



El 10 de marzo de 2023, la cantante lanzará su nuevo álbum ‘Endless Summer Vacation’. No obstante, casi dos meses antes, Cyrus ya cautivó a millones con el primer sencillo del disco: ‘Flowers’.

El incendio de la casa de Miley Cyrus y Liam Hemsworth



En el primer verso de ‘Flowers’, la cantante menciona que la relación de ella y otra persona era “buena” y era de “oro” hasta que dejó de serlo.

La identidad de su pareja sale a la luz con la estrofa del final de este verso. Si bien, la cantante no menciona el nombre de Liam, sí habla de la casa donde vivieron juntos.

“Construimos un hogar y lo vimos arder” (‘Built a home and watched it burn’)".



Esta breve pero reveladora frase recuerda a la casa que Miley y Liam tenían en Malibú, que fue destruida en el incendio de Woolsey de 2018.

La referencia a la canción de Bruno Mars



En el ‘pre-chorus’, Miley admite que no quería dejarlo ni mentirle; que lloró pero al final recordó que ella es totalmente autosuficiente para amarse y consentirse, cosas que detalla en el coro.

"Puedo comprarme flores / Escribir mi nombre en la arena / Hablar conmigo misma por horas / Decirme cosas que no entenderías / Puedo llevarme a bailar / Y puedo sostener mi propia mano / Sí, puedo amarme mejor que tú”

"I can buy myself flowers / Write my name in the sand / Talk to myself for hours / Say things you don’t understand / I can take myself dancing / And I can hold my own hand / Yeah I can love me better than you can"



De acuerdo con múltiples fans de Cyrus, el estribillo de ‘Flowers’ es una respuesta a ‘When I Was Your Man’ de Bruno Mars que, según teorías no confirmadas, fue una canción que Liam le dedicó a Miley en una de sus rupturas.

"Debí haberte comprado flores / Y sostener tu mano / Debería haberte dado todas mis horas / Cuando tuve la oportunidad / Llevarte a todas las fiestas porque todo lo que querías hacer era bailar”

"I should have bought you flowers/ And held your hand / Should have gave you all my hours / When I had the chance /Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance"

El día de lanzamiento de la canción ‘Flowers’ y su relación con Liam Hemsworth



El 12 de enero de 2023, la nueva canción de Miley llegó a las plataformas de streaming de América. No obstante, en Australia se estrenó hasta el 13 de enero.

Curiosamente, este día fue el cumpleaños número 33 de Liam Hemsworth, quien nació en Melbourne, Australia.

El baile de Miley Cyrus en el video de ‘Flowers’



En el último minuto de su videoclip, la cantante de 30 años baila con suma energía y sin pena a nada, lo cual se contrapone a la vez en la que Hemsworth le pidió que no bailara.



En 2019, Liam y Miley fueron entrevistados por Access Hollywood en la alfombra roja del after party de los Oscar de Vanity Fair.

Al final de la charla, la reportera le preguntó cómo bailaban juntos y Cyrus intentó bailar un poco de ‘twerk’ con Liam.

Sin embargo, el actor de 'The Hunger Games: Catching Fire' (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium) se negó a bailar con ella.

“No lo hagas, no lo hagas. Cariño, estamos en la alfombra”.

El último look de Miley Cyrus en el video de ‘Flowers’



Al final del videoclip, la cantante luce un pantalón negro de vestir y un blazer ‘oversized’ sin ninguna blusa debajo.

La solapa de esta pieza con un detalle en V en el extremo superior recuerda al saco que utilizó Liam Hemsworth en su debut en la Met Gala de 2019, la última red carpet que caminaron juntos antes de su divorcio.

Cuéntanos, ¿habías notado estas referencias en ‘Flowers’? ¿Te gustó la nueva canción de Miley Cyrus?