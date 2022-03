Pese a las críticas, a los 93 se volvió toda una influencer de moda: se pone lo que quiere

Helen Ruth Van Winkle, mejor conocida como Baddiewinkle en redes sociales, es una bisabuela de 93 años de edad que se ha convertido en toda una personalidad y modelo de Internet.

¿La razón? Decidió romper los estereotipos sobre las personas de la tercera edad y disfrutar su vida sin limitaciones de ningún tipo.

Por este motivo ha logrado reunir más de tres millones de seguidores en su Instagram, en el que anuncia su famoso lema de vida: “Robándote a tu novio desde 1928”.

¿Quién es Helen Ruth Van Winkle, la exitosa ‘influencer’ de 93 años?

Se trata de una bisabuela estadounidense que desde los 85 años es toda una sensación en Internet.

Su primer acercamiento a las redes sociales se dio gracias a su bisnieta, Kennedy Lewis, quien subió una imagen de la anciana a Twitter (mientras esta última vestía con mucho estilo la ropa de la adolescente que en aquel entonces rondaba los 19 años).

Dicha imagen captó la atención de la mismísima Rihanna, quien de inmediato la comenzó a seguir y así fue como su fama despuntó.



Actualmente Helen Ruth Van Winkle sube sus fotografías a Instagram bajo el usuario de Baddiewinkle (el cual siguen famosas como Miley Cyrus o Nicole Ricchie); ahí presume sus mejores ‘outfits’ y alocadas aventuras.

Todo ello gracias a su espíritu jovial y a los tips de moda que le ha proporcionado su bisnieta, junto a la que vive en Knoxville, Tennessee.

“No me siento vieja. Nunca me he sentido vieja, así que creo que puedes vestirte como quieras [sin importar tu edad]. Kennedy es la responsable de mi estilo, ella y yo nos divertimos mucho juntas. Somos muy cercanas”, contó Helen en entrevista con ‘Refinery 29’ en 2016).

Helen Ruth Van Winkle usó el alter ego de Baddiewinkle para superar la muerte de sus seres queridos

La ‘influencer’ de la tercera edad estuvo casada con el Conde George Van Winkle entre 1947 y 1983, cuando murió.

Lamentablemente también perdió a uno de sus hijos y esos fueron los detonantes para que Helen decidiera llevar una vida más aventurera, así creó el alter ego Baddiewinkle:

“No sabes lo que te va a pasar. Culpé a Dios para siempre. Lloré todo el tiempo porque no podía aceptarlo, así que me convertí en Baddie Winkle”, confesó la bisabuela en entrevista con ‘Refinery 29’ en 2016.



En 2015, la bisabuelita explicó a ‘Cosmopolitan’ que ser Baddiewinkle era realmente empoderador porque le daba la oportunidad de estar en todos lados y así ser una inspiración para otros adultos mayores.

“Espero ser una inspiración para algunas personas mayores, que salgan más, hagan más cosas y no estén sentados sobre su trasero todo el día. ¡Disfruto ser Baddiewinkle! Realmente lo disfruto”.