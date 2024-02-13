TikTok

Evelyn de 'Las Perdidas' asegura que Miley Cyrus ganó un premio Grammy gracias a ella: "yo la hice viral"

El triunfo de Miley Cyrus en los GRAMMY 2024 fue todo un evento viral y Evelyn 'la mamita Hernández', integrante de 'Las Perdidas', aseguró que su éxito se debe a ella.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en
español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Wendy Guevara no dejó sola a Paola Suárez en su peor momento: así la ayudó la influencer

Hace poco se llevó la entrega de este 2024 de los premios Grammy, donde artistas como Peso Pluma, Taylor Swift y Natalia Lafourcade, entre otros, se llevaron una de las codiciadas preseas; no obstante, el triunfo más llamativo de la noche fue el de Miley Cyrus en la categoría 'Mejor interpretación solista pop' gracias a su canción 'Flowers'.

En video, Evelyn de 'Las Perdidas' afirma que ayudó a Miley Cyrus a ganar su premio Grammy

PUBLICIDAD

El nombre de la cantante se volvió tendencia en las redes sociales y resulta que una de las integrantes de 'Las Perdidas', Evelyn 'la mamita Hernández', emitió su propia opinión sobre el tema.

Fue en un video en vivo donde la influencer comenzó a interactuar con sus seguidores respondiendo a las preguntas que le hacían. Uno de ellos, fue quien cuestionó si se había enterado sobre el galardón que obtuvo Miley al cual dijo que sí y hasta mencionó que gracias a su ayuda fue que ganó su presea.

"Yo creo que por mí lo ganó, la de 'Flowers' por mí la ganó. Ay hermanas cómo olvidar esa canción".


Evelyn continuó explicando que después de hacer un video de TikTok con esta canción el material explotó volviendose viral y le dio una gran cantidad de nuevos seguidores en la red social; sin embargo, se molestó porque Miley no le dio las gracias en su discurso.

Miley Cyrus
Miley Cyrus
Imagen Getty Images
"Hubiera dicho "En especial este Grammy también se lo quiero dedicar a una mexicana de León, Evelyn 'la mamita Hernández"".

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop


Después no dudó en cantar 'Flowers' frente a la cámara, aunque se detuvo unos segundos después porque no se acordaba de toda la letra.

¿Qué pensó Internet al escuchar las palabras de Evelyn?

Al esparciste este fragmento los internautas comenzaron a emitir sus opiniones y en su mayoría, estuvieron de acuerdo que Evelyn fue parte "fundamental" para que Miley ganara el premio Grammy.

"Evelyn 'la mamita Hernández' se convierte en la primera y única del clan de 'Las Perdidas' en ganar un grammy por su participación en la canción'Flowers', " La amiga que todos queremos es Evelyn", "Jaja amé", "Sí necesitaba su mención honorífica Evelyn", "Aquí todos concordamos que Miley no hubiera llegado tan lejos sin Evelyn", "Ella bien segura de su triunfo", "Es que ella le dio fama ya que dijo "Ya te di flower"" o "La Moni Vidente lo predijo", fueron algunos comentarios.


Por último, la joven pronunció mal en su en vivo el nombre de Miley y Celine Dion, lo cual le provocó risas a todos.

"Mili saurius jajajaja no puedo", "Mily Saurius no va a soportar a Selin Dior", "¡¡Ay no!! La selin Dior", "Ya no sé cómo pronunciar el nombre correcto de Milisaurius", "Hay que etiquetar a myli saurios, amo esta nueva pronunciación" Para mi ya es Mili Sauris gracias a Evelyn y ni modo", "No conocía a Celine Dior" y "Aquí listo para ver ganar el próximo Grammy a Seilin Dior".
@mas_perdida_que_tu_vida

Evelin dice que por ella esa gano el Grammy 😱😂🤣😂🤣❤️#evelin #evelinecosmetics #evelinlamamitahernandez #estrella #evelinlamamitahernandez #lasrobustas #lasperdidasoficial @Evelin la mamita Hernandez @lascolgadasOficial @Salmita Bebé (Osvaldo Sierra)

♬ original sound - MÁS PERDIDA QUE TÚ VIDA ❤️


¿Tú que piensas de este video viral? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar:

Relacionados:
TikTokPremio Lo NuestroGrammyMiley CyrusTrending

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD