Evelyn de 'Las Perdidas' asegura que Miley Cyrus ganó un premio Grammy gracias a ella: "yo la hice viral"

Hace poco se llevó la entrega de este 2024 de los premios Grammy, donde artistas como Peso Pluma, Taylor Swift y Natalia Lafourcade, entre otros, se llevaron una de las codiciadas preseas; no obstante, el triunfo más llamativo de la noche fue el de Miley Cyrus en la categoría 'Mejor interpretación solista pop' gracias a su canción 'Flowers'.

En video, Evelyn de 'Las Perdidas' afirma que ayudó a Miley Cyrus a ganar su premio Grammy

El nombre de la cantante se volvió tendencia en las redes sociales y resulta que una de las integrantes de 'Las Perdidas', Evelyn 'la mamita Hernández', emitió su propia opinión sobre el tema.

Fue en un video en vivo donde la influencer comenzó a interactuar con sus seguidores respondiendo a las preguntas que le hacían. Uno de ellos, fue quien cuestionó si se había enterado sobre el galardón que obtuvo Miley al cual dijo que sí y hasta mencionó que gracias a su ayuda fue que ganó su presea.

"Yo creo que por mí lo ganó, la de 'Flowers' por mí la ganó. Ay hermanas cómo olvidar esa canción".



Evelyn continuó explicando que después de hacer un video de TikTok con esta canción el material explotó volviendose viral y le dio una gran cantidad de nuevos seguidores en la red social; sin embargo, se molestó porque Miley no le dio las gracias en su discurso.

Miley Cyrus

"Hubiera dicho "En especial este Grammy también se lo quiero dedicar a una mexicana de León, Evelyn 'la mamita Hernández"".



Después no dudó en cantar 'Flowers' frente a la cámara, aunque se detuvo unos segundos después porque no se acordaba de toda la letra.

¿Qué pensó Internet al escuchar las palabras de Evelyn?

Al esparciste este fragmento los internautas comenzaron a emitir sus opiniones y en su mayoría, estuvieron de acuerdo que Evelyn fue parte "fundamental" para que Miley ganara el premio Grammy.

"Evelyn 'la mamita Hernández' se convierte en la primera y única del clan de 'Las Perdidas' en ganar un grammy por su participación en la canción'Flowers', " La amiga que todos queremos es Evelyn", "Jaja amé", "Sí necesitaba su mención honorífica Evelyn", "Aquí todos concordamos que Miley no hubiera llegado tan lejos sin Evelyn", "Ella bien segura de su triunfo", "Es que ella le dio fama ya que dijo "Ya te di flower"" o "La Moni Vidente lo predijo", fueron algunos comentarios.



Por último, la joven pronunció mal en su en vivo el nombre de Miley y Celine Dion, lo cual le provocó risas a todos.

"Mili saurius jajajaja no puedo", "Mily Saurius no va a soportar a Selin Dior", "¡¡Ay no!! La selin Dior", "Ya no sé cómo pronunciar el nombre correcto de Milisaurius", "Hay que etiquetar a myli saurios, amo esta nueva pronunciación" Para mi ya es Mili Sauris gracias a Evelyn y ni modo", "No conocía a Celine Dior" y "Aquí listo para ver ganar el próximo Grammy a Seilin Dior".



¿Tú que piensas de este video viral? Dinos en los comentarios.