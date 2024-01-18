Mexicanos ponen tiendas para revender productos de Costco y causan furor: así son los 'Costquitos'

Video Hicieron compras en Internet y recibieron una decepción: vestidos feos, pasteles malhechos y más

El furor por los productos de la tienda Costco no termina. Un emprendimiento se hace viral en redes sociales por ofrecer los productos de la cadena mayorista: conoce los 'Cosquitos'.

'Costquito': tienda de productos de Costco causa sensación en redes sociales

Primero fue la reventa de pasteles de Costco y, después, la de roscas de reyes. Apenas nos enteramos de que algunos mexicanos ya ofertaban pollos rostizados de la cadena cuando otro emprendimiento generó furor en plataformas digitales: Costquito, una tienda que ofrece revende todo tipo de productos de la cadena mayorista.

Papel de baño, servilletas, condimentos, especias, alimentos precocidos, productos de limpieza, entre otros, son algunos de los artículos que ofrece. Tampoco puede faltar la oferta gastronómica de la tienda que tanto ha encantado a miles de mexicanos: en Costquito se venden pasteles, pays de queso, donitas, galletas, entre otros.

El responsable detrás de este emprendimiento es el empresario mexicano Juan Luis Sainz Hernández, quien se dedica al sector gastronómico en el poblado de San Francisco del Rincón, Guanajuato (al centro de México). Debido a que en ocasiones le es difícil encontrar los insumos necesarios para su restaurante, constantemente tenía que viajar León, una ciudad más grande y a aproximadamente 13 millas de distancia (el viaje en carro dura alrededor de media hora) para comprarlos.

“Me dedico al sector restaurantero y pues había cosas que no podía conseguir aquí en San Pancho y tenía que ir hasta León”, relató al diario ‘AM’ en agosto de 2023.



Vale la pena señalar que fue el verano pasado cuando Costquito, que tiene un diseño muy parecido al de la popular cadena, abrió sus puertas al público. Si bien el dueño aseguró en la citada entrevista que “todo nació en el mes de diciembre” anterior, “cuando en los restaurantes hay más gente”.

En aquel entonces, el emprendimiento se volvió viral en redes sociales, donde cientos de internautas externaron lo increíble que les parecía:

“Yo sí le veo negocio a eso, cerca de mi casa no hay supermercados”, “Eso está bien, hay gente que no tiene recursos para pagar una membresía”, “Genio”, “Hay talento, solo falta apoyarlo”, “Yo quiero ir”, “Idea millonaria”, “Está padre porque así no tendría que comprar todo el paquete de rollos de papel que tanto espacio ocupa”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en redes sociales.



No obstante, no todos apoyaron el negocio:

“Serán productos caducados o mucho más caros”, “Lo que no pagas de membresía te lo cobra al triple para ganarle”, “Costco lo puede demandar por copiar su marca”, “Demanda segura para el señor”.

Otros Costquitos de mexicanos encantan en redes sociales

Tras la popularidad que alcanzó el establecimiento, muchos internautas señalaron que no es una idea innovadora y que hay varios comercios de este tipo en otras partes de México:

“En Querétaro también hay”, “En Pátzcuaro hay una de Sam’s Club y Costco”, “Aquí en Guadalajara también hay una tienda con productos de Costco”, indicaron.

Precisamente en redes sociales se pueden encontrar varios emprendimientos de este tipo, también bajo el nombre de Costquito o Costkito.



Algo que llama la atención es que, tal como en la tienda mayorista, muchas personas visitan los emprendimientos minoristas por la oferta gastronómica, como pasteles, pays, bizcochos, pizzas, hotdogs y más.