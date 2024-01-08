Quiso revender decenas de roscas de reyes, ¿Internet se lo impidió? Historia viral generó debate

Video 'Mi primera chamba': los errores en el trabajo que dejaron a estas personas en ridículo

Un joven de Mexicali, capital de Baja California (estado mexicano fronterizo con Estados Unidos), se hizo viral tras mostrar su idea de revender roscas de reyes de Costco, especialmente, porque miles de usuarios de redes sociales no estuvieron de acuerdo con su emprendimiento. Esta es historia.

TikToker compró decenas de roscas de reyes para revender y causó polémica

En redes sociales hemos visto todo tipo de historias de negocios exitosos (algunas, incluso protagonizadas por niños). Sin embargo, la de Jesús, un joven residente de Mexicali, no es una de ellas.

El muchacho, que suele usar su perfil de TikTok para documentar su día a día o hacer videos graciosos, hizo a principios de enero de 2024 un par de publicaciones mostrando que compró decenas de roscas de reyes en Costco para revender. En uno de sus primeros ‘posts’ aseguró que ofrecería cada uno de estos panes, tradicionales del 6 de enero, en 900 pesos (alrededor de 53 dólares), en contraste con los 369 que le costaron en la tienda; “Barata, para que se venda rápido”.

En las imágenes que colgó en su perfil se puede contar, cuando menos, una veintena de estos bizcochos apilados en su hogar.



Vale la pena resaltar que en México la reventa de panes y pasteles de Costco se ha vuelto una práctica común y polémica en redes sociales.

Días después colgó en TikTok otro video en el que, supuestamente, una miembro de la tienda mayorista lo enfrentaba en el estacionamiento del lugar por haberse llevado tantos panes y revenderlos “bien caros”. En esa ocasión, Jesús dijo que el precio por cada rosca era de 700 pesos (41 dólares). Hay que señalar que este clip parece haber sido actuado por una familiar del joven.

En una siguiente publicación, el tiktoker aclaró que, en realidad, revendería las roscas de reyes de Costco a 500 pesos (casi 30 dólares), con la posibilidad de llevarlas a domicilio.

Usuarios de TikTok debatieron sobre la reventa de rosca de reyes de Costco

Para cuando el creador de contenido aclaró el precio de sus productos, ya había enfurecido a miles de internautas, que no dudaron en expresar su opinión sobre su emprendimiento en los comentarios de sus publicaciones.

En especial el video de su supuesto enfrentamiento con la mujer fue el que causó más controversia, con más de 2 millones de reproducciones.



La mayoría de los usuarios se dividió entre quienes apoyaban al revendedor y quienes lo reprocharon.

“No quiero defenderlo, pero dice algo cierto: Costco es para revender”, “Él que quiere hacer un dinero extra y lo friegan, él sí tiene ganas de crecer, no como otros”, “¿Saben el significado de tienda por mayoreo”, “Ojalá las venda todas, tenemos derecho a hacer negocios”, “Yo opino que cada quien hace de su dinero lo que quiere e invierte en lo que quiere”, opinaron los primeros.



Del lado contrario, las críticas señalaron:

“Recuerden, amigos: no le compren a revendedores”, “Mejor compren en panaderías tradicionales”, “Qué risa cuando el señor dice ‘están baratas’”, “No es que nos duela que revendan, es que lo revenden carísimo y además dejan sin rosca a los demás clientes porque se las acaban” o “Es válido revender, pero no abusen con los precios”.



Entre ambos bandos también hubo puntos medios, como:

“La culpa no es de él, es del comprador”, “Espero que se le queden todas y no venda” y “Este hombre se hizo famoso y todos le quieren comprar rosca”.

Revendedor se quedó con muchas de sus roscas de reyes del Costo

Sin importar la polémica en que se vio envuelto, Jesús continuó con su reventa, negocio del cual esperaba sacar ganancias.

Sin embargo, sus planes no salieron como pensó. El 6 de enero publicó un video lamentando que, en pleno día de celebración, no había vendido “varias” de las roscas:

“Ya ando preocupado porque ya estamos a 6 de enero y el año pasado, para el 5 ya habíamos vendido todo. La neta sí me agüita (entristece), porque mucha gente ha tirado mucho ‘hate’ (odio) y yo creo que esa gente ha hecho que los demás no quieran comprar”, expresó.



Incluso, dijo que existía la posibilidad de que perdiera dinero en dicho negocio.

Si bien no acabó con toda su mercancía, tomó las pérdidas con filosofía y hasta humor, bromeando con que las restantes se las regalaría a su mamá por su cumpleaños.

“También gané algo: gané experiencia. Así pierda o gane, pero gané experiencia”, comentó en un video corto sobre las minusvalías de su emprendimiento.



Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre el tema.