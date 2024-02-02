Pareja devuelve colchón después de 2 años de uso y desatan debate: ¿Genios o aprovechados?

Video ¿Latinos que no quieren hablar en español? Vivir en EE.UU los hizo tomar una dura decisión

Una pareja se volvió viral en TikTok al devolver un colchón que había usado durante 2 años a una importante cadena internacional de autoservicio con membresía.

Los esposos, originarios de Los Ángeles, California, Estados Unidos impactaron a los usuarios de redes sociales por su manera de poner las políticas de devolución a su favor en algo que, a los ojos de los internautas, pareció demasiado ventajoso para algunos e inteligente para otros.

¿Cómo fue el video que se volvió viral sobre la pareja que regresó un colchón usado?

Por medio de su cuenta oficial de TikTok @yuli_luna11.11, la usuaria Yuliana Martínez compartió el video de su 'hazaña' bajo la descripción: 'Vimos en TikTok que podíamos regresar un colchón en cualquier momento, así que lo hicimos. ¡Amo la política de Costco!'

En el video de poco menos de 2 minutos, la mujer documenta todo lo que pasaron ella y su esposo para regresar el colchón que ya tenía más de 2 años de uso.

En el clip se ve cómo el esposo saca el colchón de su automóvil e intenta ponerlo en un carrito de supermercado, no sin antes sufrir un percance, pues éste se cayó al suelo, pero finalmente lo logró.

La pareja esperó en la fila de servicio al cliente para exponer su caso, hasta que les dijeron que sí podían regresarlo, sin embargo, debían revisarlo por cualquier mancha. Al final, dijeron que el colchón estaba bien, sólo debían salir y ponerlo en una bolsa de plástico.

Yuliana aseguró que fue vergonzoso el proceso, sin embargo estaban seguros de que querían una nueva cama y lo realizaron con éxito, recibiendo al final $200 dólares ($3 mil 434 pesos mexicanos aproximadamente).

"Vimos que podíamos regresarlo en cualquier momento. Fuimos cuando estaba por cerrar. Todos nos miraban, así que les devolvíamos la mirada. Estábamos muy nerviosos. Esperamos pacientemente. Dijeron que sí podíamos regresarlo. Fue muy vergonzoso, pero queríamos una nueva cama. Terminamos envolviéndolo como un taco. $200 dólares están asegurados para nuestra nueva cama", narró Yuliana.

Al momento, el video cuenta con más de 2.2 millones de reproducciones y 79 mil 'likes', además de miles de comentarios.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el caso de la pareja que devolvió su colchón usado a Costco?

El caso fue retomado por el influencer Carlos Chavira, quien calificó la acción de los esposos como "ventajosa" y una mala acción, algo que también opinaron los usuarios de TikTok.

"Qué lástima y qué chafa manera de pensar. Lo suben así como: '¡Wow! ¡Vamos a hacer algo increíble! ¡Es un logro para nosotros! Vean qué cool somos'. Sinceramente, créanme que no tienen nada de cool. Digo yo: 'Tiene 30 mil cochinadas, no va a haber manera de que les regresen el dinero'. Yo creo que no revisaron bien. Yo me quedé así de que: ¡¿Qué?!¡¿Cómo que les regresan el dinero de un colchón de más de 2 años de uso?! Por este tipo de situaciones, las tiendas cambian sus políticas que benefician a personas que no tienen esta mentalidad y la verdad este tipo de cosas no se presumen. Se ven súper mal", expresó.



El tiktoker reveló que en vez de usar el reembolso para comprar un nuevo sillón, lo emplearon para hacer una fiesta y que, tiempo después, el karma le llegó a esta pareja, pues fueron asaltados.

"El karma siempre llega. Ese tipo de cosas suceden cuando uno hace algo que, aunque no le hayan robado a Costco, el que puedan hacerlo, no deben hacerlo", manifestó.

Otros internautas armaron un intenso debate entre si eran realmente ventajosos o sólo inteligentes, aunque la balanza se inclinó más a juzgar la acción de la pareja.

"Qué hambre", "Pero así les va a ir en la vida, por rateros", "Tengo 2 colchones de Sam's, ¿también es la misma política?", "No merecemos la política de devoluciones de Costco", "El hecho es que lo devolvieron justo cuando se les acababa el tiempo de retorno", "Un colchón con 2 años de uso es demasiado", "Trabajo en servicio de un Home Depot y, honestamente, puedo regresar lo que sea", "No valió la pena por $200 dólares, serán al menos mil", "Gente sin estándares", "Fue ganancia", "Yo también quiero regresar el mío", "La gente regresa todo tipo de cosas, no se avergüencen, yo solía trabajar ahí", "Costco va a cambiar su política por culpa de TikTok", escribieron algunos.



Uno de los usuarios escribió que en Sam's Club podían regresar colchones de hasta 5 años de uso, mientras que otros internautas mencionaron que habían regresado plantas que murieron, un árbol de Navidad en marzo, ropa usada y hasta botellas de licor o agua vacías (obviamente, estas últimas no procedieron).

Otra de las situaciones similares que expuso Chavira fue que existen fotógrafos que acuden a Zara, compran mucha ropa, se la ponen a su modelo, toman muchas fotografías y la regresan al día siguiente sin lavarla, diciendo que no les quedó, ahorrándose así mucho dinero con esos cambios.