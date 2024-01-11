Video Se graban arreglándose para un funeral y causan polémica: ¿es irrespetuoso o un desahogo?

Costco es una de las tiendas más populares de los últimos años; sin embargo, en México su llegada resultó estar llena de polémica, pues en 2023 comenzaron las reventas de pasteles, las cuales se volvieron tan alocadas que incluso las personas que tenían su membresía no podían adquirirlos porque no habían en los anaqueles.

Todo este tema se volvió tendencia y enojó a Internet, pues además de que no era posible encontrar estos postres en las sucursales, los “emprendedores” trataron de hacer negocios con ellos vendiéndolos muy caros, ya sea por rebanadas o enteros, llegando a doblar su precio original, lo cual también pasó recientemente con las roscas de reyes.

PUBLICIDAD

Ofrecen en Facebook pollo rostizado de Costo por reventa: Internet explota

Si bien muchos pensarían que los pasteles serían los únicos productos que caerían en la reventa, al parecer ahora las personas están ofreciendo los pollos rostizados de Costco. De acuerdo a una publicación originalmente hecha en Facebook, un usuario se dedicaba a conseguir este platillo y darlo en 440 pesos mexicanos (26 dólares), el cual sería entregado a domicilio y con un "regalo" incluido.

"¿Hambre y no quieres cocinar? ¡No batalles! Pollos rostizados de Costco hasta la puerta de tu hogar, a solo $440 pesitos y de regalo una Coca-Cola de 3 litros para disfrutar, manda inbox", fue el anunció.



No pasó mucho tiempo para que el anuncio se hiciera viral y fuera posteada en otras redes sociales por usuarios que expresaron sentir molestia, debido a que los "emprendedores" ahora pasaron de comprar pasteles a también pollos rostizados.

Imagen Getty Images

La reventa de pollos de Costco generó un fuerte debate en redes sociales

De acuerdo a los internautas el precio del pollo en las tiendas Costco es de aproximadamente 118 pesos (casi 7 dólares) por lo cual las personas que los adquieren para la reventa los ofrecen en el doble y hasta en el triple, lo cual causó molestia de inmediato.

"Costco vende a negocios, si, pero un revendedor no es un negocio, es un acaparador", "¿Ahora con los pollos? ya pónganse a trabajar esos disque revendedores", "Esto ya se salió control", "El rugir de tripas hasta acá se escuchó", "¿Ahora con los pollos se van a meter? que gente tan nefasta", "Eso no es ser emprendedor, a eso se le llama hambriados en mi pueblo", "Ojalá que a esos revendedores se les queden los pollos por gandallas" y "Eso no es emprender si no REVENDER pero al doble y eso se le conoce como ser GANDALLA", fue lo que expresaron.



A pesar de que las críticas son notorias hubieron personas que no están incómodas con la noticia y hasta apoyaron a que los revendedores pudieran ganar dinero con el pollo rostizado.

"Me parece perfecto no todos tenemos para comprar la membresía y esos pollos son riquísimos y muy grandes", "Muy bien el que puede puede y el que no critica", "Soporten panzonas", "Queé padre hasta la puerta de tu casa, hay que hacer dinero si está muy caro para ustedes no lo compren", " Quien quiera pagar los 440 por ese pollo que chido y el que no, que bueno también."y "¿Los robaron?¿No verdad? que se ganen la vida como ellos quieran", fueron otros puntos de vista.



Por supuesto un grupo de internautas pidió no comprar a revendedores para que este producto no se vuelva difícil de conseguir y además, sugirieron a Costco limitar la venta a un pollo rostizado por persona.

Imagen @RadarNews1075 / Twitter



Por otro lado, se ha reportado que en diversas tiendas ya se han encontrado con enormes filas y tiempos de espera para poder comprar uno de estos famosos pollos, por lo cual seguramente estó será el inicio de "las peleas" por conseguirlos.

PUBLICIDAD

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.