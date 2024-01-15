¿Pasada de moda y barata? TikToker explica por qué la ropa de ‘Mean Girls’ 2024 no es tan "fetch"

Video Los oscuros secretos de 'Mean Girls': las protagonistas se odiaban en la vida real y otros dramas

Este 2023 comienza no solo con los estrenos (o re-estrenos) de las películas nominadas a los premios, como los Golden Globes o los Oscar, también llegan a las salas de cine comedias que pueden disfrutar todos, como la nueva versión de ’Mean Girls’.

La cinta protagonizada por Reneé Rapp, Angourie Rice, Avantika, Bebe Wood y Auli’i Cravalho ha dividido la opinión de los internautas, ya que muchos aseguran que la ropa que usan se ve “barata” y “pasada de moda”, por lo que una tiktoker se dio a la tarea de explicar por qué muchas personas apoyan esta idea.

¿Es un desastre? Influencer comparte su opinión sobre la ropa en ‘Mean Girls’

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre el vestuario de ‘Las Plásticas’ de 'Mean Girls', asegurando que los personajes, en particular Reina George, no usarían eso, incluso destacan que muchos de los atuendos se ven “baratos”.

“No he visto la película, pero no dudo en que todos los outfits se vean chafísimas y de baja calidad, como absolutamente toda la ropa que puedes comprar. Hay demasiados estudios que nos dicen que toda la ropa de fast fashion es de baja calidad, no queda bien al cuerpo, no es sustentable y que realmente no es buena ropa”, explicó la influencer Lefty en un video en TikTok.



La especialista destaca que no le sorprenden los comentarios en redes sociales por la ropa, ya que las chicas comprarían sus cosas en ese tipo de tiendas, además de que se ve pasado de moda por una gran razón: las tendencias cambian más rápido que hace 20 años.

“Actualmente las tendencias duran una semana, dos meses máximo. Para la producción de una película, el hecho de que las tendencias están cambiando tan rápido le afecta demasiado”, indicó.



Para probar este punto, Lefty comparó varios atuendos de Regina George de la versión de Rachel McAdams, donde su personaje copia tendencias que había visto en otras celebridades, como Paris Hilton, desmintiendo así a los fans que creen que todos sus looks son icónicos y originales.

¿Regina George utilizaría ropa de marcas de fast fashion?

La influencer considera que Regina George utilizaría ropa que se puede conseguir en cualquier plaza comercial, ya que si nos remontamos a 2004, el personaje usaba atuendos de acuerdo con los colores y las tendencias que tenían los famosos, las cuales solían durar incluso años antes de que tuviera un cambio.



En su video, comparte una captura de la entrevista que realizó Vanity Fair a la diseñadora de modas encargada de vestir al elenco de la nueva versión de ‘Mean Girls’, donde relató que escogió las piezas de ropa porque deseaba que todos se vieran lo más real o lo más parecido a lo que se estaba viviendo en ese momento.

“No es que sean outfits icónicos, sino que (‘Chicas Pesadas’) es la película más popular de la época y es lo que relacionamos con la moda de los 2000”, precisó.



Para cerrar, Letfy también menciona que la opinión de las personas puede estar influenciada por los estándares de belleza que tiene cada persona, destacando la diferencia entre Rachel McAdams y Renée Rapp.



¿Crees que los outfits de ’Mean Girls’ se ven pasados de moda? No olvides compartir tu opinión en la sección de comentarios.