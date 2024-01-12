¿Quién es Reneé Rapp, la nueva Regina George de ‘Mean Girls’ 2024 y por qué está conquistando al mundo?

Video Los oscuros secretos de 'Mean Girls': las protagonistas se odiaban en la vida real y otros dramas

A 20 años de su estreno, ‘Mean Girls’ llega a las salas de cine con una nueva versión basada en el musical de Broadway.

Al ser una de las películas más icónicas de los 2000, además de formar parte de la cultura pop, muchos personas tenían puesta su atención en quiénes interpretarían a ‘Las Plásticas’, siendo Reneé Rapp quien se quedará con el papel de Regina George, que fue interpretado por Rachel McAdams hace dos décadas. A continuación te contamos quién es esta joven.

Reneé Rapp interpretó a Regina George en la versión musical en Broadway de 'Mean Girls' Imagen Getty Images/Paramount Pictures

¿Quién es Reneé Rapp, la joven actriz que encarna a Regina George en ‘Mean Girls’/’Chicas Pesadas’ 2024?

Aunque parezca que es su nombre artístico, la joven se llama Renée Mary Jane Rapp. Nació en Huntersville, Carolina del Norte, Estados Unidos, el 10 de enero de 2000.

La actriz acaba de cumplir 24 años y los paparazzi la captaron saliendo de un club después de celebrar, donde protagonizó una caída que ella misma retomó en redes sociales, mostrando la rodilla raspada que tuvo como consecuencia del accidente.

Reneé Rapp shares new photo after being caught tripping on a sidewalk with a champagne bottle:



“fell before I was drunk happy birthday to me” pic.twitter.com/ZGnOzHFaQO — Pop Crave (@PopCrave) January 11, 2024



Renée siempre ha tenido interés por las artes escénicas desde muy pequeña, participando en su primera obra en su etapa pre-escolar.

Su carisma, talento y belleza la llevaron al teatro musical, cuyo trabajo fue reconocido en 2018 en los Blumey Awards en la categoría ‘Mejor Actriz’ por su trabajo en ‘Big Fish’ y por los Jimmy Awards de Nueva York.

Reneé interpretó a Wendell en ‘Spring Awakening’ en el teatro Charlotte y a Montene en ‘The Parade’ de Roundabout Theatre Company. Fue en 2019 que tuvo su gran oportunidad en Broadway al suplantar a Taylor Louderman en el papel de Regina George en el musical de 'Mean Girls', dando su última función en marzo de 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

@paramountmexico Prepárate para la venganza y siéntate con nosotras en el cine 💋 ChicasPesadas, solo en cines. Compra ya tus boletos. ♬ sonido original - Paramount México



Además, en 2021 fue parte del elenco de la serie ‘The Sex Lives of College Girls’, serie que trata sobre las anécdotas de 4 chicas que comparten un cuarto en su universidad, el Colegio Essex en Vermont.

La carrera musical de Reneé Rapp, la nueva Regina George de ‘Mean Girls’

En 2022, Reneé Rapp lanzó su primer sencillo, ‘Tatoos’, y un año después presentó su primer EP titulado ‘Everything to Everyone’.

El 18 de agosto de 2023, la joven sacó su primer disco llamado ‘Snow Angel’, compuesto por 12 canciones. En diciembre de ese año estrenó ‘Not my Fault’, una colaboración con Megan Thee Stallion, que forma parte de la banda sonora de ‘Mean Girls’.



En cuanto a sus redes sociales, Reneé Rapp cuenta con 1,4 millones de seguidores en Instagram, mientras que en TikTok tiene 1.8 millones, ¡cantidad que sigue creciendo! Mientras que en su canal de Youtube tiene 150 mil suscriptores y en Spotify tiene 6 millones de oyentes mensuales.

Recuerda que ‘Mean Girls’/’Chicas Pesadas’ ya está en los cines en México y Estados Unidos.

¿Irás al cine a ver la película? No olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.