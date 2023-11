'Mean Girls' regresa con nueva película y esto es todo lo que debes saber del remake: ¿será un musical?

Después de 20 años las plegarias de los fans han sido escuchadas y es que en pocos meses se estrenará un remake de 'Mean Girls' en formato musical, aquí te contamos todo al respecto.

Remake de 'Mean Girls' estará basado en el musical de Broadway que lleva el mismo nombre

En 2004 la cinta 'Mean Girls' protagonizada por Lindsay Lohan se estrenó en los cines y desde entonces, se volvió una de las 'chick flicks' favoritas de todos, tanto así que se considera un clásico hoy en día.

Por años los amantes de la historia pidieron que se realizara una segunda parte del filme con las actrices originales y aunque por años se especularon muchos rumores al respecto, no ocurrió.

En su lugar, se confirmó que en tan solo dos meses llegará una nueva versión basada en la adaptación de Broadway de 'Mean Girls', creada por Tina Fey, actriz que le dio vida a la maestra Norbury.

"Estoy muy emocionada de traer 'Mean Girls' de regreso a la pantalla grande, ha sido increíblemente gratificante ver cuánto la película y el musical han significado para el público. He pasado dieciséis años con estos personajes. Son mi Universo Marvel y los amo muchísimo”, fue lo que comentó Fey en una entrevista con Variety.

Reparto de la película musical de 'Mean Girls' y estreno

El pasado 8 de noviembre fue cuando Paramount Pictures lanzó los primeros vistazos de la cinta que contará con un reparto renovado y algunas caras conocidas como Tim Meadows , quien interpretará de nuevo al director Duvall y por supuesto Tina Fey, que retomará su rol de docente.

Las actrices que serán las nuevas plásticas son:Angourie Rice como Cady Heron, Bebe Wood como Gretchen Wieners, Avantika como Karen Smith y Reneé Rapp como la malvada Regina George.

Un dato curioso de Rapp es que ella dio vida a dicho personaje en su versión teatral en Broadway, así que está más que familiarizada con el personaje.

El tráiler de 'Mean Girls' presentó varios momentos icónicos de la película original de 2004, incluida la escena de baile de 'Jingle Bell Rock', el enfrentamiento en toda la escuela a causa del libro 'Burn Book' y la fiesta de Halloween donde Cady lleva un disfraz aterrador en lugar de uno 'sexy' como todas las demás chicas.

La cinta que en un inicio iba a ser estrenada solamente en la plataforma de Paramount+, saltará a los cines de manera oficial el 12 de enero de 2024, así que no olvides anotar la fecha.



Las reacciones de Internet ante el poster y el tráiler de el musical de 'Mean Girls' están divididas, pues si bien están aquellos que esperan con ansias el filme, otros simplemente no pueden soportar la idea de que se haga una nueva versión de la cinta, ya que ante sus ojos la original siempre será la mejor.

"Ew", "Dejen de hacer remakes de películas buenas", "Nada puede superar a la película original de 'Chicas pesadas", "Incluso ahora, el original sigue siendo bastante fuerte", "No creo que sea mejor, pero le daré una oportunidad", "Si la hizo Tina Fey creo que será buena", "No es lo mismo que la original y me gusta el giro de musical, ya quiero verla", o "Para las nuevas generaciones creo que está bien, para los millenials no tanto", fueron algunos comentarios en la red social X.



Hasta el momento no se ha confirmado si alguna de las actrices originales que encarnaron a las plásticas es decir Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried o Lacey Chabert, tendrán una aparición dentro del filme, lo cual sin duda pondría felices a todos.

