Esto sabemos sobre la escena post-créditos de ‘Mean Girls’, ¿vale la pena quedarse hasta el final?

Video Los oscuros secretos de 'Mean Girls': las protagonistas se odiaban en la vida real y otros dramas

‘Mean Girls’, o ‘Chicas Pesadas’ como se le conoce en México, es una de las comedias de adolescentes más populares de Hollywood, siendo parte de la cultura pop gracias a algunas de sus escenas y frases.

Esta historia tuvo su versión musical en Broadway, bajo el mismo nombre, en 2018 y este 2024 esta historia llega a la pantalla grande para el deleite de los fanáticos, además de presentarla a las nuevas generaciones.

Te decimos si 'Mean Girls' (2024) tiene una escena en los créditos Imagen Paramount Pictures/Nickelodeon

¿’Chicas Pesadas’/’Mean Girls’ tiene una escena post-créditos?

PUBLICIDAD

Gracias a Marvel Studios, ya todos nos quedamos a ver los créditos de las películas hasta que llega el personal de limpieza a la sala de cine, con el único objetivo de saber si hay alguna secuencia nueva, una pista de una secuela o algún chiste.

Si vas al cine a ver ‘Mean Girs’, te recomendamos que te quedes a ver los créditos, ya que podrás disfrutar de algunos momentos del baile al ritmo de ‘Not my Fault’, tema de Reneé Rapp, quien interpreta a Regina George, junto a Megan Thee Stallion, como si fuera una recapitulación de videos en TikTok.

¡Y aún hay más! Si te quedas hasta el final, podrás disfrutar de una breve secuencia de ‘Las Plásticas’, como si estuvieran hablando directamente contigo.

¿Vale la pena ir al cine a ver ‘Chicas Pesadas’/’Mean Girls’?

Para aquellos que estén dudando en ir a ver ‘Chicas Pesadas’, les afirmamos que se la pasarán muy bien, ya que no es una copia idéntica de la versión de 2004 y que los cambios le sientan bien a la historia, además de que los números musicales están increíbles y seguro saldrás de la sala con alguna de las melodías en la cabeza.

En cuanto al elenco, Angourie Rice nos presenta una nueva versión de Cady Heron que seguro dejará muy contentos a los fanáticos de esta historia, pero la que nos sorprendió fue Reneé Rapp como Regina George, con esa voz, su seguridad y esa actitud hacen que cualquiera se abra paso, ¡y el resto del elenco no se queda atrás!

You and your besties are invited to the party of the year. #MeanGirls hits theatres FRIDAY. https://t.co/CTXAENMk2W pic.twitter.com/jq3ffsnobT — Mean Girls (@MeanGirls) January 10, 2024



Esta versión utiliza los momentos y frases más importantes de su versión original, con los temas pegajosos del musical de Broadway, para crear una película fresca y que sigue dando el mismo mensaje: insultar a otras personas (ser un ‘hater’ como se le conoce hoy en día) no te hace más listo, la importancia de ser uno mismo, hacer amigos y disfrutar de cada etapa de tu vida.

PUBLICIDAD

¿Cuál es tu momento favorito de ‘Chicas Pesadas’/’Mean Girls’? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.