Chandler no era feliz en 'Friends' detrás de cámaras: Matthew Perry reveló la oscura historia

En la década de los 90, la serie 'Friends' era el fenómeno del momento por el carisma de sus actores, que incluso improvisaban algunas de las escenas del programa y ayudaron a una generación a verse reflejada en la comedia.

Una de las estrellas de 'Friends' era Matthew Perry, quien le dio vida a Chandler Bing, el mejor amigo de Joey y el miembro con el humor más sarcástico del grupo.

Si bien durante una década sus actuaciones les dieron momentos muy divertidos a los fans de 'Friends', la vida privada de Matthew Perry estaba lejos de ser la mejor.

Las adicciones de Matthew Perry, la estrella de 'Friends'



En 'Friends', Matthew Perry estaba logrando la fama y fortuna con la que cualquier hombre soñaría, pero el actor no era feliz. De hecho se sentía vacío, como si su vida tuviera un hueco imposible de llenar.

“La fama es como Disneylandia por un tiempo, para mí duró ocho meses ese sentimiento de 'Lo logré, estoy feliz y no hay ningún problema con el mundo', pero luego te das cuenta de que no significa nada, que no logra llenar ningún agujero en tu vida”, comentó Perry en una entrevista a 'The New York Times' en el 2002, después de un año de mantener la sobriedad

El actor reveló que no decidió mantenerse sobrio por gusto, sino que lo hizo porque le preocupaba morir por sus adicciones.

Si bien no se encontraba muy bien anímicamente, Perry tuvo que poner una fachada para que las demás personas no se dieran cuenta de su tristeza ni de su verdadero estado de salud.

“No es casualidad que Chandler sea un tipo que intenta evitar sus propios sentimientos con la risa. Eso es lo que hice durante años. He tratado de hacerme pasar por un bromista, como si pasar el rato conmigo fuera lo más divertido”, explicó Matthew en la misma entrevista.



De acuerdo con 'US Magazine', la adicción de Matthew Perry por el medicamento Vicodin comenzó después de un accidente en una moto acuática en el año de 1997. Ese problema le generó otro, el alcoholismo, aunque esa adicción nunca intervino directamente con su trabajo.

"Tenía esta extraña regla de nunca beber en el set, pero fui a trabajar con una resaca extrema. Es horrible sentirse tan mal y tener que ser alguien divertido para el trabajo”, recordó el actor para 'The New York Times'.

'Us Magazine' explica en un artículo que Perry tuvo que ingresar a rehabilitación por primera vez en 1997 a causa de su adicción al Vicodin. Tan solo tres años después, fue hospitalizado de emergencia por una pancreatitis causada por su consumo de alcohol.

Ese mismo año, comenzó su desintoxicación durante el rodaje de 'Friends', es por eso que su apariencia cambió drásticamente durante la sexta y la séptima temporada de la serie.

En el 2001, justo cuando se encontraba a punto de iniciar el rodaje de 'Serving Sara', Perry pidió ayuda y la producción de esa cinta tuvo que detenerse durante dos meses.

El actor comentó a 'The New York Times' que se dio cuenta que tenía que salvarse, por lo que llamó a las personas que él sabía que podían y querían ayudarlo. Casi tres meses después, Perry pudo terminar 'Serving Sara' y regresar a 'Friends'.

En un comunicado publicado por varios medios, Matthew Perry informó en el 2011 que pausaba su carrera por un tiempo, para continuar su rehabilitación. Dos años más tarde, el actor abrió Perry House, un lugar seguro para personas adictas en la ciudad de Malibú. En una entrevista para 'The Hollywood Reporter', Matthew aseguró que su motivación para abrir ese centro de rehabilitación era ayudar a cualquier alcohólico que quisiera dejar ese vicio.

En el 2021, 'Friends' tuvo una reunión en pantalla después de 17 años de ausencia y Ben Winston, quien dirigió ese especial, no tuvo más que halagos para el actor.

"Me encantó trabajar con él (Matthew Perry). Es un hombre brillantemente divertido y pensé que tenía algunas frases geniales en el programa. Me sentí feliz y afortunado de estar en su presencia y dirigirlo en algo como esto", comentó el director para un podcast de 'The Hollywood Reporter'.

El libro que revelará la vida de Matthew Perry de 'Friends'

El 10 de febrero del 2022, Matthew Perry publicó en su cuenta oficial de Twitter una imagen para promocionar su nuevo libro autobiográfico, el cuál lleva por nombre 'Friends, Lovers and the Big Terrible Things'.

El libro, que estará en circulación a partir del 1 de noviembre del 2022, promete sacar a la luz varios detalles íntimos de la vida del actor.





El título nos indica la importancia que tiene la serie de 'Friends' en su vida, además de que le da su lugar a sus sonados romances con estrellas como Neve Campbell, Julia Roberts y más recientemente con la editora Molly Hurwitz, con quien terminó su compromiso matrimonial a finales del 2021.

Con “terribles y grandes cosas”, el actor podría referirse a la adicción a los medicamentos y al alcohol que padeció durante varios años y puso en peligro su vida.

"Se ha escrito mucho sobre mí en el pasado. Pensé que era hora de que la gente leyera mi versión. Los altibajos fueron altos, los bajos fueron bajos. Pero he vivido para contarlo, aunque a veces parecía que no lo haría". 'Y todo está aquí”, escribió Perry en su cuenta de Twitter al respecto de su nuevo libro.