Paul Rudd lastimó a Jennifer Aniston en el set de 'Friends': pensó que lo despedirían de la serie

Video Los cameos más icónicos de 'Friends': el beso de Rachel con Winona Ryder es épico

Paul Rudd se incorporó al elenco de ‘Friends’ en 2002. En las temporada 9 y 10 de la serie de televisión, le dio vida Mike Hannigan, novio y eventual esposo de Phoebe Buffay. Sin embargo, en sus primeros días de rodaje, se vio envuelto en un accidente con Jennifer Aniston que, creyó, estuvo a punto de costarle el trabajo.

Paul Rudd tuvo un accidente con Jennifer Aniston en el set de ‘Friends’

PUBLICIDAD

En su visita a ‘El Hormiguero’ a mediados de febrero, el actor de 54 años recordó una de sus historias en el set de ‘Friends’: cuando atropelló a Jennifer Aniston por error.

Según contó, “en el segundo episodio” que tocó grabar, la actriz de Rachel Green “se había lastimado un pie y no podía andar sin muletas”, por lo que tenía que andar en un 'segway', una especie de patineta motorizada.

En aquel entonces “eran algo nuevo”, así que su compañera no dudó en preguntarle si le interesaba probarlo: “Me dijo, ‘de acuerdo, pero ten cuidado’”, le advirtió antes de prestarle su vehículo.

“Me subí, giré y le atropellé el pie. El pie malo”, recordó Paul Rudd sobre su accidente con Jennifer Aniston en el set de ‘Friends’.

Aunque ella le aseguró que “no pasó nada”, los productores tuvieron otra reacción:

“Me quedé mirando a los productores y la cara de terror que tenían ambos, seguido por un ‘¿hemos rodado ya todas las escenas (de él) y lo podemos despedir de una vez’. Esa fue la expresión que tenían”, relató el intérprete de Mike Hannigan.

Paul Rudd atropelló a Jennifer Aniston en el set de ‘Friends’ Imagen Getty Images



Afortunadamente, ese incidente no pasó factura en su relación amistosa con Jennifer Aniston. En 2019, cuando contó la anécdota por primera vez, Paul Rudd también aseguró: “No sé ni siquiera si alguna vez lo hemos hablado. Así de importante fue en nuestras vidas”.

Paul Rudd no creía que debía estar en el final de ‘Friends’

El personaje de Mike Hannigan formó parte tan importante de la serie que se mantuvo hasta el final de la misma. Incluso, está a un lado de Phoebe cuando los personajes principales se despiden del departamento de Monica.

PUBLICIDAD

En febrero de 2023, Paul Rudd recordó esa experiencia como “extraña”:

“Me sentí extraño. Quiero decir, estuve en el último episodio y pensé: 'No debería estar aquí, tengo un asiento en primera fila para ver cosas que se supone que no debo ver’. Todos estaban llorando, todo era emotivo y yo decía ‘vaya’. Es decir, me sentí muy privilegiado. Pero también pensaba: ‘Sólo quiero sentarme aquí y no estorbar’”, contó a ‘Heart Breakfast’.

Paul Rudd no creía que debía estar en el final de ‘Friends’ Imagen Getty Images



En aquella entrevista, Paul Rudd también calificó como “divertida” y “surreal” su experiencia en el set de ‘Friends’. Por un lado, “todos fueron geniales” y, por el otro, él se incorporó al elenco “al final” (en la temporada 9), y “nunca supe que iba a estar en tantos [episodios] como estuve”.