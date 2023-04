Jennifer Aniston revela qué pasa con 'Friends' entre las nuevas generaciones: ¿es ofensiva?

Hace más de dos décadas la televisión presentó el show de 'Friends', una sit-com que cambió la comedia gracias a sus personajes tan originales que siempre hacían reír al público con sus ocurrencias.

Internautas crean polémica al expresar que 'Friends' es ofensiva: Jennifer Aniston respondió

La serie fue tan exitosa que hasta el día de hoy sigue siendo recordada y vista por aquellos que crecieron con ella; sin embargo, al parecer las personas más jóvenes que se están aventurando a ver los episodios por primera vez comenzaron a emitir una opinión negativa de ella, pues a su parecer encontraron cosas "ofensivas" e "incorrectas" que no les provocaron nada de risa.

Esto causó una gran división de opiniones en Internet, especialmente en Twitter. Además, quien salió a hablar respecto al tema fue la mismísima Jennifer Aniston, quien le dio vida a Rachel Green.

En una entrevista con el medio 'AFP' realizada el pasado 27 de marzo, la ex esposa de Brad Pitt explicó por qué las nuevas generaciones pueden terminar odiando el show y todo tiene que ver por el cambio de sensibilidad.

"Hay toda una generación de personas, niños, que ahora vuelven a los episodios de 'Friends' y los encuentran ofensivos. Hubo cosas que nunca fueron intencionales y otras… Bueno, deberíamos haberlo pensado, pero no creo que haya una sensibilidad como la que hay ahora".



Algo innegable es que 'Friends' presentó elementos que no funcionarían en la comedia actual como chistes raciales o gordofóbicos.

Otro punto que ha sido criticado es que no había diversidad en el show, pues sus protagonistas son de piel clara y sus personajes secundarios también.

'Friends' fue defendida por los amantes de la serie

Ante esta ola de críticas los fans más fieles al programa noventero contestaron que en su opinión todo se trata de una exageración y si bien como todas la series puede tener errores, no es mala, ya que se creó en un tiempo y contextos diferentes .

"¿Si 'Friends' es ahora de algún modo ofensivo? A pesar de que en la serie aparecen literalmente personajes homosexuales, entonces están todos locos", "Sinceramente, me encantaba 'Friends' porque hablaba de temas tabú en la época, y aún hoy veo la serie, y me sorprende, no entiendo porque puede ser ofensiva, o dicen que no hubo inclusión, cuando realmente hubo de todo", "No hay nada ofensivo en la serie de televisión 'Friends'" y "La serie nunca fue ofensiva para nadie. Fue, es y seguirá siendo quizá la serie de mayor éxito en todo el mundo. Por desgracia, hay personas a los que les molesta lo más mínimo", es la manera en que hablaron de ella.



'Friends' no es la única serie que alguna vez ha sido señalada como un mal producto televisivo, por ejemplo en 2021, se confirmó que Pepe Le Pew no aparecería en 'Space Jam 2' después de que miles de internautas lo llamaron "acosador" debido a la actitud que mostra dentro de los episodios de los 'Looney Toons', lo cual enojó a millones.



Ningún otro actor que apareció en la serie ha emitido una opinión al respecto, así que solo queda esperar para ver si se unen a Jennifer Aniston o apoyan a los nuevos televidentes que no ven con buenos ojos 'Friends'.

¿Tú que opinas del asunto? Dinos en los comentarios.

