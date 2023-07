Mamá asiste a la graduación de kinder de su hijo fallecido: homenaje hizo llorar a Internet

¡ El amor y la fuerza de una madre trascienden las barreras del tiempo y espacio! En una emotiva ceremonia escolar, una madre honró la memoria de su amado hijo, Edwin Maciel, quien partió a una temprana edad, pero vive eternamente en el corazón de quienes lo amaron.

La graduación del grupo de kinder fue el escenario perfecto para rendirle tributo a este pequeño guerrero, y su madre estuvo presente para hacer una participación conmovedora. La maestra pronunció el nombre de Edwin, y los niños respondieron enérgicamente con un ¡Presente! que resonó en todo el lugar.

Video de mujer llevando foto de su hijo fallecido a su graduación se hizo viral

La fuerza y el amor de esta valiente madre conmovieron a todos los presentes cuando se puso de pie y caminó hacia el frente, sosteniendo con orgullo la fotografía de su adorado hijo. Un momento cargado de emoción y significado, donde recibió el diploma en nombre de Edwin.

En su cuenta de TikTok, la madre compartió el video que rápidamente se volvió viral, acumulando millones de reproducciones y dejando a los usuarios con el corazón en la mano.

“No hay palabras para expresar lo que sentimos al ver tu lugar solo con tu foto, te amamos mucho ¡Felicidades hasta el cielo mi amor! Lo lograste campeón, y estoy muy orgullosa de ti“, expresó la mujer en la red social.

La maestra, con la voz entrecortada, no pudo contener la emoción al nombrar a Edwin, y es que el recuerdo de su espíritu vivirá para siempre en el corazón de quienes lo conocieron.

Los comentarios en la red social expresaban admiración y apoyo: "Qué fortaleza se le ve a la mami, soportar tal dolor", "Se me apachurró el corazón", "No me aguanté las lágrimas al ver este video, qué bonito que recuerden a este pequeño".

No hay palabras para expresar lo que sentimos al ver tu lugar solo con tu foto,te amamos mucho ¡felicidades hasta el cielo mi amor ! lo lograste campeón y estoy muy orgullosa de ti 🤍🕊️

El homenaje a Edwin fue un recordatorio de que el amor trasciende la distancia y que en cada detalle de la vida podemos demostrar nuestro cariño hacia aquellos que amamos. No hace falta decir "te amo" a cada instante, los gestos y detalles cotidianos son poderosas muestras de amor que quedan grabadas en el corazón.