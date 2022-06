5 emotivas ‘salidas del clóset’ de hijos con sus mamás: dieron un gran ejemplo de aceptación

Desde un chico gay que tuvo una fiesta para celebrar su 'salida del clóset', hasta una joven que confesó tener novia en medio de una cena navideña.

Aquí te mostramos los videos virales de cinco adolescentes que hablaron abiertamente sobre su orientación sexual con sus familiares y estos le dieron una lección de amor y aceptación en Internet.

Chico se inspiró en videos para ‘salir del clóset’ y el suyo se hizo viral

Matthew Christian habló por primera vez sobre su sexualidad en un video para su canal; eso sí, antes de sincerarse con su mamá lo hizo solo y frente a la cámara:

“Conoces a tu mamá y a tu papá pero siempre hay miedo en tu cabeza; tal vez sea por las historias que escuchas a lo largo de los años sobre el rechazo que muchos sufren. Entonces me puse a buscar ‘salidas del clóset’ en Internet para darme una idea de qué esperar y también darme confianza”, comentó el chico.



Asimismo comentó que localizó un grupo de apoyo para miembros del colectivo LGBT+ cerca de su casa y tras imprimir la información necesaria le entregó los papeles sin intercambiar palabra alguna.

Ésta reaccionó con sorpresa porque no entendía lo que pasaba hasta que leyó las hojas.

Mientras, él comenzó a llorar y su progenitora no dudó en abrazarlo y recordarle lo mucho que lo amaba, así como explicarle que no había nada de malo en ser gay y que siempre lo apoyaría.

Adolescente confesó ser lesbiana como regalo del Día de la Madre

Una usuaria de TikTok llamada Jess ‘salió del clóset’ con su mamá de una forma muy creativa y emotiva.

Ella decoró su cuarto con luces de colores, haciendo alusión a la bandera LGBT+; posteriormente llamó a su madre para que acudiera a la habitación.

Una vez reunidas, la joven entró al armario, cerró la puerta corrediza y luego salió.

Con dicha mímica confesó ser lesbiana y echó a llorar, a lo que la señora se levantó para tranquilizarla amorosamente.

Ella ‘salió del clóset’ en plena cena Navideña y su familia se emocionó

Ana Paula Merigo es una usuaria de TikTok que confesó su sexualidad a su familia entera durante la cena de Navidad.

En el videoclip de tan sólo unos segundos se muestra a la chica de pie anunciando que tiene novia, así que la presentará formalmente al día siguiente y, de inmediato, su familia estalla en una bulla de alegría.

En los comentarios muchos aplaudieron el apoyo que tuvo de su familia y hasta envidiaron la aceptación que tuvo su ‘salida del clóset’.

Chico se sinceró sobre su sexualidad y le organizaron una fiesta

Víctor Andrade es un joven brasileño que compartió, a través de Instagram, la celebración organizada por su mamá y amigos cercanos para apoyar su ‘salida del clóset’.

En un pequeño discurso, la progenitora explicó que ya intuía la orientación sexual de su hijo, pero fingió no hacerlo hasta que él estuviera preparado para hablarlo abiertamente.

Asimismo, le recordó cuánto lo apoyaba, especialmente si alguien más quisiera meterse con él por ser gay:

“Realmente quería que supieras que tus amigos y familia presentes todo el tiempo sabíamos sobre tus preferencias y lo que no eres. Creo que fingiste que no sabíamos y yo fingí que no sabía, así que después de 24 años quería dejarte claro que siempre te he amado. Esto no es sólo una fiesta, no, esto de aquí tiene un gran significado para nosotros porque siempre te aceptamos y siempre te amaremos. ¡Ay del que diga lo contrario o ay del que hable de ti! Porque se buscará una pelea con todos los de aquí, porque ya dejamos de fingir. Te amo”, pronunció la madre de Víctor Andrade en el video.

Él no paró de llorar y pedir perdón, en cambio sus papás le dieron mucho amor

En redes sociales un joven se hizo viral al contarle a sus papás que era gay, pues de alguna forma creyó que eso los decepcionaría o avergonzaría.

Sin embargo, sus progenitores lo tranquilizaron explicándole que para ellos él seguía siendo su orgullo y adoración.

Tanto papá como mamá comentaron que ser homosexual no era algo malo, incluso le dijeron que su estilo al vestir tan único provocaba elogios y no las burlas que él creía.