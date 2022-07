Joven usó vestido en su graduación e Internet lo amó: “es el chico con más estilo que he visto”

Así como hay celebridades que presumen con orgullo a sus familiares LGBTQ+, en Twitter una mujer llamada Nina Green compartió las fotografías de graduación de su hijo Kobe.

En ellas aparece el joven de 16 años luciendo un vestido andrógino, inspirado en el estilo del actor Billy Porter. Además, en la publicación explica que el adolescente tenía la ilusión de usar dicha prenda desde varios años atrás.

“A los 12 años mi hijo anunció que quería ir a la graduación de su escuela usando un vestido. Cuatro años después lo hicimos realidad. Estoy increíblemente orgullosa de él por ser fiel a sí mismo e incluso la recepción que tuvo de toda su escuela fue increíble”, escribió Nina Green en Twitter.

Kobe, el joven que usó vestido en su graduación, fue apoyado por sus compañeros

En entrevista para la ‘BBC’ (2022), Nina Green explicó que su hijo fue recibido con aplausos y ovaciones a su llegada a la Escuela Secundaria Archbishop, en Harleston, Norfolk.

“Tan pronto como salió del auto, todos gritaron de admiración y yo estaba llorando. Algunos de los maestros estaban llorando, porque él estaba siendo quien quería ser. Todos han sido un gran apoyo, y su grupo de año ha sido increíble”.

Asimismo, la mujer comentó que si bien hay partes del mundo donde no siempre son aceptadas las personas de la comunidad LGBT, los padres deberían dejarlos ser ellos mismo para que puedan desarrollar su mejor versión:

"Si dejas que tu hijo sea quien es, no sacarás nada más que lo mejor de él. Hay personas en el mundo que todavía no entienden, pero el sentimiento de aceptación, no puedes vencer ese sentimiento”.

Respecto a la inspiración para el atuendo de Kobe, la mujer comentó que él quería expresar su lado femenino con la voluminosa falda, pero al mismo tiempo mostrar su identidad de chico gay con un esmoquin lleno de brillantes en la parte superior.

Dicha idea surgió a partir de los looks de alfombra roja que ha presumido el actor y cantante Billy Porter, así como algunos vestuarios de la drag queen Michelle Visage.

Nina Green agradeció la respuesta positiva en redes sociales

Unos días después de compartir las fotografías de graduación de Kobe, Nina reveló en otra publicación que sí recibió opiniones negativas por permitir que su hijo desafiara los estereotipos de género y usara vestido; sin embargo, los comentarios positivos fueron mayores.

“¡Guau! Cuando publiqué imágenes de mi hijo siendo fiel a sí mismo, nunca esperé que obtuviera la respuesta que tiene. El apoyo y la positividad han sido abrumadores y han ahogado por completo los pocos negativos de los que no nos damos cuenta. Es su vida y lo dejó vivirla”, escribió Nina Green.

Entre los mensajes positivos que le dejaron a Nina y Kobe en Twitter se pueden leer los siguientes:

“Mi hijo de 4 años me preguntó por qué se veía tan feliz tu hijo y yo le expliqué que esa era su ropa favorita, ahora piensa que es el chico con más estilo que ha visto”, “Luce fabuloso, espero que cuando mi hijo crezca tenga esa confianza para usar vestidos fuera de casa, por el momento solo se atreve a hacerlo sin que los demás lo vean” o “Yo terminé la escuela en 2001 y nadie se atrevía a ser tan abierto, de haber estudiado en esta época no me hubiera perdido de tantas cosas”.