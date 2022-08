Abuelo conmovió a Twitter con palabras a su nieto tras enterarse que es gay: "Que seas libre”

A través de Internet, integrantes de la comunidad LGBT+ han contado sus emotivas ‘salidas del clóset’ con las que han dado un gran ejemplo de aceptación. En Twitter se hizo viral el caso de Abel Pérez, un joven que compartió la reacción que tuvo su abuelo de 92 años tras confesarle que es gay.

Abuelo da un emotivo mensaje a su nieto y se vuelve viral

El joven escribió en la red social que el 7 de agosto de 2022 habló por primera vez con su abuelos sobre su sexualidad. Asimismo, grabó y compartió la conversación que tuvo con su abuelo donde le pidió que no tuviera miedo en decirles lo quiere.

“Porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado han habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son (...) Eso hoy ya no existe porque la 'yaya' (abuela) y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida, y que seas libre”.



Abel aseguró que las palabras de su abuelo tras su 'salida del clóset' le demostraron que él y su abuela son las únicas personas que nunca le fallarían.





La historia se hizo viral al acumular 2,946 ‘me gusta’, así como miles de comentarios en los que los usuarios expresaron sentirse emocionados con el mensaje.

“Para que luego digan que es mejor no salir del armario ante las personas mayores. El amor no entiende de edades. ¡Enhorabuena y como dice tu 'yayo' (abuelo) ‘A ser libre’!”, “Pero sácate los estudios, ¡eh! Qué importante es para uno saber que los tuyos te apoyan y, a veces, nos sorprende, pero los abuelos son más comprensivos de lo que pensamos” y “Mi padre no me deja que se lo cuente a mi abuelo de 96 y oír y leer esto me emociona y me da una envidia tremenda”.



Además de reconocer la gran familia que tiene Abel, los usuarios recalcaron que la mayor prueba de amor está en uno mismo y en las personas que te rodean.

“El mayor acto de amor es entender y normalizar lo que cada uno siente. Tu abuelo ha sabido hacerlo de forma humilde y magistralmente a la vez, con amor del bueno” y “La mentalidad no está en la edad que se tenga, es la capacidad mental que el ser humano tiene, tu 'yayo' ha demostrado más con su edad que muchos, es símbolo de amor, sabiduría, educación, respeto, tolerancia ,de que toda persona tiene derecho a ser uno mismo, vivir y ser feliz”.



Cuéntanos, ¿qué te parecieron las palabras del abuelo de Abel?