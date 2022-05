Su hijo es gay y ella lo celebró con una fiesta: “sería bueno que todas las madres fueran así”

Además de contenido de entretenimiento, Internet es un buen sitio para encontrar historias virales que lleguen al corazón.

Por ejemplo, un chico brasileño de 24 años que no se había sincerado con su mamá respecto a su orientación sexual, finalmente se armó de valor para contarle que era gay y, a pesar de sus miedos o inseguridades, recibió una fiesta para celebrarlo.

Tras escuchar que su hijo era gay, mujer lo celebró en grande

La mamá de Víctor Andrade, recién graduado de Economía, organizó una fiesta para demostrarle su apoyo incondicional.

La mujer sorprendió a su hijo con decoración y comida de colores, porque el arcoiris es un símbolo de la comunidad LGBT desde 1978 (cuando el artista Gilbert Baker diseñó la bandera del orgullo con ocho colores que posteriormente fueron reducidos a seis: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado).

Adicionalmente, familiares y amigos del chico se dieron cita en el lugar; eso sí, la fiesta inició con un enternecedor discurso de la madre:

“Realmente quería que supieras que tus amigos y familia presentes todo el tiempo sabíamos sobre tus preferencias y lo que no eres. Creo que fingiste que no sabíamos y yo fingí que no sabía, así que después de 24 años quería dejarte claro que siempre te he amado. Esto no es sólo una fiesta, no, esto de aquí tiene un gran significado para nosotros porque siempre te aceptamos y siempre te amaremos. ¡Ay del que diga lo contrario o ay del que hable de ti! Porque se buscará una pelea con todos los de aquí, porque ya dejamos de fingir. Te amo”, pronunció la mamá de Víctor Andrade en el video.



Al publicar el videoclip, el joven admitió que en ese momento “sintió que renació”.

La fiesta de Víctor Andrade se hizo tan viral que ahora preguntan por su mamá

De acuerdo con la organización sin fines de lucro ‘It gets better’, la cual tiene el objetivo de ayudar a las personas del colectivo LGBT, aún existen ciertos prejuicios respecto a la orientación e identidad sexual.

Por esta razón, todavía hay jóvenes que no se atreven a ser completamente sinceros con sus familias por temor al rechazo o reacciones negativas que puedan provocar.

Incluso hay quienes ven molesto tener que anunciar sus preferencias cuando las personas hetero no lo hacen.

Bien, pues la fiesta de Víctor Andrade sirvió de inspiración para muchas personas, quienes no han parado de preguntar por ella.

Entonces el joven aprovechó una publicación para pesumirla y decirle a su comunidad que todos merecen el mismo apoyo y amor:

“Esa es mi madre. Me sorprende la repercusión del video y sobre todo que ahora todos quieren conocerla. Bueno, para los que acaban de llegar aquí a mi Instagram, soy Víctor, de la ciudad de Viçosa do Ceará y esta sorpresa [la fiesta] sucedió en mi cumpleaños número 24. Mi madre se llama Luciana, y dentro de mi familia siempre me han respetado, creo que lo obvio también hay que decirlo. Sería bueno que todas las madres fueran así, después de todo, ¡todas las personas LGBTIQA+ merecen ser recibidas de esa manera!”