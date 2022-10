Pareja no binaria pidió a médico no revelar el sexo de su bebé: quieren fluya entre los géneros

Sommer y Stephanie son una pareja no binaria de Australia que dieron la bienvenida a su primer hijo, Juno, en enero de 2022; sin embargo, para evitar el “adoctrinamiento de género” los padres le pidieron a su doctor que no anunciara el género, ni antes ni después del parto, con el fin de que su hijo lo definiera conforme creciera.

Cabe mencionar que las personas no binarias son aquellas que no se identifican por completo con las características que socialmente se le asignan a lo masculino o femenino, pueden fluir entre ambos géneros o no ser neutrales.

Pareja no binaria busca criar a su bebé fuera de los roles de género

Juno, bebé de Sommer y Stephanie, nació biológicamente como una niña; claro que sus padres no quieren encasillarla en estereotipos, aspecto que tenían contemplado desde el embarazo:

"En la sala de partos no le pedimos a nadie que anunciara [el sexo] porque no lo sabía y no quería saber cuándo estaba embarazada porque no quería comenzar a imponer ideales sociales a mi bebé", contó Stephanie a 'SBS Insight' el 30 de agosto de 2022.



Aunque la pareja australiana solo lleva un par de meses con una crianza no binaria, se han encontrado con varios desafíos, pues para algunas personas el hecho de que no le revelen el género es una “grosería”.



Otro aspecto con el que tuvieron que lidiar, según contaron en entrevista con 'SBS Insight', fue con la denominación “mamá” y “papá”, pues al tratarse de una pareja no binaria no existen términos para que su hija se refiera a ambos. Fue entonces que le enseñaron a su hija a llamarlos “pompom”, un término de género expansivo.

"Usamos las palabras género expansivo más que neutralidad de género porque siento que la palabra neutral hace que parezca que ella solo usa beige y no tiene color en su vida. Entonces decimos género expansivo, que es donde no hay límites ni restricciones sobre cómo nuestro bebé podrá expresarse independientemente del sexo que se le asignó al nacer”, mencionó Sommer.

¿Qué es la crianza basada en el género expansivo?

Para Sommer y Stephanie es importante no presionar a su bebé a elegir un género y mucho menos obligarla a ser no binaria si no quiere. Más bien, la crianza basada en el género expansivo es darle la oportunidad de experimentar desde la infancia con juguetes femeninos y masculinos, con ropa de ambos géneros e incluso modelos a seguir de ambos sexos para que se defina cuando tenga la edad suficiente.

Durante su charla con 'SBS Insight', la pareja no binaria detalló que su modelo de crianza no siempre es respetado por sus familiares, ya que sus obsequios a Juno son sumamente femeninos; por ende, a ellas les toca nivelar con cosas masculinas.

Incluso encontrar una guardería inclusiva ha sido un problema, pero todo esto lo hacen para que su bebé no pase por los mismos problemas que Sommer y Stephanie sufrieron durante su adolescencia, así lo contaron en entrevista con 'Daily Mail' el 30 de agosto de 2022. ¿Qué opinas sobre esta iniciativa de crianza basada en el género expansivo?