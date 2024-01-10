Kylie Jenner

Comparan en redes a Kylie Jenner con Doña Lety, la señora viral de TikTok: ¿pero en qué se parecen?

Debido al look que usó Kylie Jenner en los pasados Golden Globes, los internautas la han comparado con Doña Lety, quien es toda una personalidad en TikTok.

Por:
Liliana Carmona.
El pasado 7 de enero se realizó la ceremonia de los Golden Globos (o Globos de Oro), en la que la prensa extranjera vota para reconocer lo mejor en el cine y la televisión.

Kylie Jenner asistió a la ceremonia para acompañar a su pareja, el actor Timothée Chalamet, quien estaba nominado por su trabajo en ‘Wonka’. La empresaria e influencer se robó la noche en varias ocasiones, incluso su look la volvió viral tras ser comparada con Doña Lety.

Gracias a su look en los Golden Globes, Kylie Jenner fue comparada con Doña Lety
Comparan a Kylie Jenner con Doña Lety por el look que llevó a los Golden Globes 2024

La premiación de los Golden Globes dejó varios momentos virales a su paso, desde la reacción de Taylor Swift y Ryan Gosling a un chiste del presentador, el director Martin Scorsese quedándose dormido y hasta las expresines de Jennifer Lawrence.

Kylie Jenner, quien optó por no desfilar en la alfombra roja y aparecer directamente en la ceremonía, llamó la atención de inmediato, ya que no esconde su relación con Timotheé Chalamet, quien estaba nominado por su trabajo en la película ‘Wonka’, aunque no se llevó el premio a casa.

La empresaria e influencer no se salvó de los memes, ya que el look que usó el pasado 7 de enero provocó que la compararan con la famosa tiktoker doña Lety, quien se ha hecho popular por sus opiniones honestas en la red sociales.

Varios usuarios en redes difundieron imágenes donde comparan a estas dos mujeres, asegurando que el maquillaje y peinado de Jenner la hacían lucir como Doña Lety, convirtiéndose en tendencia, especialmente en X (anteriormente llamada Twitter).

“Sí se parecen, de mujer”, “Ah, le faltó su coca”, “Jamás hemos visto a Doña Lety y Kylie en la misma habitación. Hasta donde sabemos, tal vez Doña Lety es Kylie, pero maquillada”, “Se arruinó la cara al poner implante de pómulos” y “No sé quién sea, pero tienes mis 25 puntos”, fueron algunos de los comentarios.

¿Kylie Jenner le negó a Selena Gomez una foto con Timothée Chalamet?

En 2019 se estrenó ‘A rainy day in New York’, donde Selena y Timothée fueron pareja en la historia. Ambos continuaron teniendo interacciones en redes sociales, pero nunca se confirmó si el romance había saltado a la vida real.

Durante la entrega de premios, Selena Gomez se acercó a Taylor Swift, una de sus mejores amigas, para platicar. Aunque no se puede escuchar nada de lo que dicen, varios usuarios aseguran que la exestrella de Disney Channel le contó que se acercó a Chalamet para tomarse una foto con él y que fue Kylie quien dijo que no.


El clip se volvió viral y aunque Selena desmintió todo ese chisme a la revista People, asegurando que ese no era el tema de la conversación con sus amigas, muchas personas creen en la otra versión.

¿Crees que Kylie Jenner se parece a Doña Lety? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.


