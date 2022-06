Johnny Depp rindió homenaje a su hija Lily Rose durante el juicio e Internet lo descubrió

Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron uno de los juicios de famosos más polémicos en la historia y si bien cada uno trató de convencer al jurado que tenía la razón, este caso por fin llegó a una conclusión este 1 de junio.

Tras postular sus argumentos se encontró que Amber Heard difamó a Johnny Depp en su artículo de opinión de 2018 sobre la presentación de acusaciones de abuso doméstico y tendrá que pagar 15 millones de dólares por daños y perjuicios.

Por su parte el jurado llegó a la conclusión de que Depp también difamó a Heard y le otorgaría 2 millones de dólares en daños.



Quien tuvo una mayor cantidad de apoyo durante las últimas semanas fue Johhny Depp, quien cada día al llegar a la corte, saludaba a sus fans que estaban afuera del recinto con mucha alegría.

Este gesto por parte de sus seguidores le levantó el ánimo a Depp en más de una ocasión y, aunque el juicio terminó el 27 de mayo, Internet se percató de algo muy especial con sólo ver imágenes del actor.

Muchos usuarios de redes sociales comenzaron a revisar de manera minuciosa las fotografías para ver si su vestimenta o accesorios tenían un mensaje oculto, lo cual resultó ser cierto.

Una pulsera de Johnny Depp tenía el nombre de Lily-Rose

En las imágenes, que se le habían tomado a Depp durante su proceso legal, se notó desde un inicio que él llevaba muchas pulseras en su brazo izquierdo y algunos anillos en ambas manos.

Sin embargo, no fue hasta el día final del juicio que se percataron de un detalle muy especial que estaba ligado con su familia.

En una de sus tantos brazaletes, Johnny llevaba uno que tenía el nombre de su hija Lily-Rose Depp, quien fue fruto de su relación con Vanessa Paradis.



Al hacer zoom los internautas pudieron verlo mejor y comentaron su acción:

"Que lindo es, creo que es el mejor papá", "No estuvieron cerca de él en el juicio, pero sin duda jamás los olvidó", "Aunque no parezca ama mucho a sus hijos, me encantó el gesto" o "No tengo palabras, es muy lindo", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Fue un regalo de una seguidora suya

Pero esto no fue todo, puesto que una mujer, con el usuario @laia6bcn, aprovechó a dar opinión del hallazgo y explicó que ella había hecho la pulsera y se la había entregado al actor tiempo atrás.

"Esta es la pulsera que le regalé en San Sebastián, con los nombres de Lily, Jack y Betty Sue".



La pulsera que tiene cuentas con letras y algunos corazones, le fue entregada a Depp antes del juicio; y, para probarlo, mostró otras fotos del accesorio cuando estaba en su posesión, y después, cuando Johnny lo usó durante el juicio.

Si bien sólo se hizo visible el nombre de Lily-Rose Depp, gracias a la chica, el público pudo enterarse de que no sólo estaba ella representada en el objeto, sino también su otro hijo Jack y la madre del actor Betty Sue, quien falleció en 2016 a causa de problemas de salud.



Esto creó la teoría en Internet de que Johnny decidió usarlo no sólo porque se lo regaló una seguidora, igual fue una manera de demostrar que en los tiempos difíciles que vivió durante el juicio, no dejaba de pensar ni un momento en su familia.

De hecho pudo haber otro motivo más por el cual Johnny usará dicha pulsera en esa fecha, pues el 27 de mayo pasado, el día que finalizó el juicio, fue el cumpleaños de Lily-Rose.

Aun cuando la modelo aparentemente celebró sus 23 años de vida sin su padre, él siempre la tuvo en su mente.