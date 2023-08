Joven latina viaja a Francia, pide ratatouille y no es lo que esperaba: "Se quiso hacer la fina"

La cinta 'Ratatouille' de 2007 hizo que millones de personas alrededor del mundo quisieran probar el platillo que lleva el mismo nombre de la película, el cual está hecho con verduras y es originario de Francia.

Pues resulta que una chica en su viaje a dicho país no se quedó con las ganas y al visitar un restaurante decidió que quería que éste sería su platillo principal, ya que como muchos, se imaginaba que tendría un cierto parecido con el emplatado que se vio en la cinta de Pixar, pero para su mala suerte no fue así.

Joven pide plato de ratatouille en Francia y no le gustó: no se parecía al de la película

La usuaria de TikTok @pugluvr50 fue quien vivió esta experiencia en carne propia, pues en su video muestra una foto de cómo esperaba que fuera el ratatouille y segundos después, revela la realidad de su comida, la cual estaba acomodada sin cuidado, además de que solo eran rodajas de verduras con lo que parece salsa de tomate.

"POV: Tu flaca se quiso hacer la fina pidiendo el plato de ratatouille y le vino esto", es el texto que acompañó el material.



Como era de esperarse, la joven vió su platillo con cara de decepción y si bien lo estaba comiendo no lo hacía con placer por la sorpresa que se llevó.

Así reaccionó TikTok al video viral sobre el plato de ratatouille

El pasado 7 de agosto fue cuando la usuaria publicó su video y en pocos días ya acumula más de 1.2 millones de vistas. En la sección de comentarios, las personas comentaron que el ratatouille es un platillo sencillo y no dudaron en expresar que su vivencia les causó gracia.

"Pues así es jaja, si esperabas la bandeja esa es para varias personas", "Dejando lo sencillo, la porción manaaaaaa jajaja solo 3 bocaditos", "Pobre, se nota que no le gustó, yo estaría igual", "Ella pensando:"mejor hubiera pedido taquitos"jeje", "Perdón por reírme, siento que también me pasaría a mi", "Parece que alguien no vio la película" o "Es que son vegetales al vapor con salsa de tomate jaja ¿qué querías?", fueron algunos de ellos.



Muchos otros quedaron sorprendidos que la chica pidiera ratatouille, ya que en su lógica, dentro de la misma película se menciona que es un "platillo corriente", lo cual les sorprendió que no supiera.

"Pero si Colette dice "¿ratatouille? es un platillo corriente, ¿seguro que quieres servírselo a Ego?", "En la misma película dicen que es un platillo corriente", "De hecho la misma película lo explica", "La gente no le prestó atención a la peli sin duda", "Hasta en la película hacen mencionan que es un plato humilde, y lo coronan con el flashback de Ego en una casa humilde y ¿eso no le dio ninguna señal? qué raro".



A raíz del video se espera que la joven explique en una story time toda su experiencia al respecto para que de más detalles y así poder evitar que alguien más sufra la misma decepción.



¿Tú qué piensas acerca del video? No olvides decirnos en los comentarios.

