Estreno de ‘House of the Dragon’ causó las reacciones más divertidas y lluvia de memes en redes

La serie de HBO Max ‘House of the Dragon’ (‘La casa del dragón’) contará con 10 episodios que se estrenarán semanalmente, y tiene entre su elenco a estrellas de la talla de Milly Alock, Matt Smith, Emma D’Arcy y Paddy Constantine. Respecto a la trama, se centrará en la casa Targaryen durante el reinado de Viserys I.

Si bien, en ‘Game of Thrones’ (‘Juego de Tronos’) los fans conocieron a la dinastía que controla a los dragones gracias a Daenerys Targaryen, con esta precuela aprenderán más sobre las costumbres e historia de la familia