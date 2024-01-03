'Game of thrones' en animación: Creador anuncia nuevos spin offs y esto es lo que sabemos

Video ¿Qué fue de los actores de 'Game of Thrones'? Algunos quedaron en el olvido

A tan sólo unos meses del estreno de la segunda temporada de 'La Casa del dragón', el escritor y guionista George R. R. Martin, autor de las novelas en las que se basa la serie 'Game of thrones' ('Canción de hielo y fuego'), anunció que se estrenarán varios spin offs de dicha franquicia.

Fue en su página web 'Not a blog' que el autor habló sobre animación y develó que los próximos estrenos que tienen que ver con 'Game of thrones' se realizarán con esta técnica, aunque aún esperan que se les de "luz verde".

¿Cómo serán los próximos spin offs de 'Game of thrones'?

El pasado 31 de diciembre del 2023 (hace tan sólo unos días), George R. R. Martin causó revuelo entre los fans de 'Game of thrones' al asegurar que ya tiene los próximos proyectos que se desprenderán de la franquicia y éstos serán en animación.

"HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos animados, ambientados en el mundo de 'Una canción de hielo y fuego'. Ninguno de ellos ha recibido luz verde todavía, pero creo que nos estamos acercando a dar el siguiente paso con un par de ellos", escribió.

El guionista confesó que hace unos años tenían cuatro ideas para programas animados, con grandes talentos adjuntos, pero, desgraciadamente, dos de estos proyectos quedaron "archivados" (descartados), mismos que pretende presentar en otro formato más adelante ("tal vez como novelas gráficas".

Sin embargo, Martin continúa trabajando en los otros dos proyectos animados "a buen ritmo".



¿Por qué se decidió usar la animación en las nuevas historias de 'Game of thrones'?

El escritor confirmó que, debido a las limitaciones presupuestarias, era mejor recrear todo tipo de lugares de esta manera, mismos que intentará hacer hermosos y apasionantes para el público.

"Hay todo un mundo ahí fuera. Y tenemos muchas más posibilidades de mostrarlo todo con animación. Así que ahora tenemos tres proyectos animados en marcha. ¿Alguno de ellos saldrá al aire? ¿suceder? No hay forma de saberlo. Nada es seguro en Hollywood", concluyó.

¿Qué más viene este 2024 para George R. R. Martin y el universo de 'Game of thrones'?

El escritor aseguró que se encuentra trabajando, además de los dos spin-offs animados de 'Game of thrones', en una serie sobre los viajes legendarios de Lord Corlys Velaryon (personaje presentado en la serie 'La Casa del Dragón', intepretado por Steve Toussaint), el cual hace una travesía a Sea Sneak, llamada 'Nine Voyages' ('9 viajes'), también en animación.

Además, se prevé que para junio de este año se estrene por HBO la segunda temporada de 'La Casa del dragón', precuela de 'GOT' que se estrenó en el 2022 y narra la historia de los Targaryen antes de los eventos que dieron lugar al 'Juego de tronos'. La noticia fue dada a conocer por Casey Bloys, CEO de la plataforma, durante un evento celebrado en Nueva York en diciembre del 2023.

Esta nueva temporada será integrada por 8 capítulos "potentes, emotivos y desgarradores", que podrían hacer llorar a la audiencia, según el autor.