Ser Arya Stark de 'Game of thrones' fue muy duro para Maisie Williams: confiesa que perdió su identidad

¿Qué fue de los actores de 'Game of Thrones'? Algunos quedaron en el olvido

Del 2011 al 2019, Maisie Williams saltó a la fama interpretando a Arya Stark en 'Game of thrones', debutando en este papel con tan sólo 12 años y estando 'bajo su piel' por la mayor parte de su adolescencia.

Tras el estreno de su nueva serie, 'The new look', la actriz hizo fuertes revelaciones sobre esta etapa de su vida en una entrevista para 'The times' que se volvieron virales.

¿Qué dijo Maisie Williams sobre su adolescencia en 'Game of thrones'?

Williams, de ahora 26 años, afirmó que para ella el interpretar diferentes personajes ha sido fascinante, sin embargo, el haber sido Arya Stark en un momento realmente formativo de su vida le hizo muy difícil formar una identidad fuera de la actuación.

"Estuve tan perdida durante tanto tiempo y sabía que lo estaba, y cuando no pude precisar cuál sentía que era mi identidad dentro de eso, me provocó mucha incomodidad. Es difícil incluso regresar a ese punto y hablar de lo difícil que fue sólo porque creo que ya está hecho", expresó.



La actriz detalló que en esa temporada de su existencia fue más duro lidiar con el rechazo y evitar compararse destructivamente con otras actrices, sin embargo, asegura sentirse hoy en día más segura y cómoda consigo misma.

"Fue absolutamente peor cuando yo también estaba más desconectada de mí misma, sin saber tu identidad y ese tipo de cosas. Creo que el rechazo en ese momento se sintió muy personal, muy doloroso. Sólo me compararía con otras actrices, con la apariencia de la gente y con todas las formas más destructivas en las que puedes compararte", confesó.

Arys Stark Imagen Home Box Office (HBO)



La intérprete de Arya Stark pagó un alto precio por este icónico personaje de la aclamada serie, ya que a su corta edad tuvo que dar vida a escenas muy fuertes de la vida que la marcaron como persona, además de lo ya descrito: la sobreexposición, crisis de identidad y el manejo de rechazo y las comparaciones.

¿Qué pasó con Maisie Williams tras terminar 'Game of thrones'?

A pesar de lo difícil que fue lidiar con la fama de 'Game of thrones', Maisie la aprovechó y aceptó los papeles y especiales que vinieron después gracias a su personaje.

En 2020, la actriz participó en 'Pistol' y 'The Owners', pero también dejó claro que una de sus prioridades era deslindarse de Arya Stark y trabajar en ello, tomando como ejemplos a algunos otros actores del medio como Kristen Stewart y Robert Pattinson de 'Crepúsculo', a quienes admira y planeaba seguir sus pasos para no encasillarse tan sólo en un rol, por más icónico que éste haya sido, según contó en entrevista para 'The Hollywood reporter'.

Maisie Williams estrena 'The new look'

Cuatro años después de dejar a Arya Stark, Williams estrenó el pasado 14 de febrero su nueva serie 'The new look', en AppleTV+, en la que interpreta a Catherine Dior, la luchadora de la resistencia francesa, hermana del renombrado diseñador Christian Dior.

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 12: Maisie Williams attends Apple TV+'s "The New Look" world premiere at Florence Gould Hall on February 12, 2024 in New York City. (Photo by Rob Kim/Getty Images) Imagen Rob Kim/Getty Images