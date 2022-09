Hombre ayuda a abuelito que vende cosas en la calle para comer: su gesto conmueve a Internet

No todos los jubilados tienen la suerte de ganarse la lotería con los números que vieron en un sueño, pues hay adultos mayores que deben salir a las calles para conseguir dinero todos los días.

Así lo denunció el usuario de TikTok identificado como @marche.19, quien en realidad se llama Marcelo y vive en Palermo, Argentina.

Abuelito que vende en las calles fue sorprendido con un noble gesto

Durante una visita a un restaurante, Marcelo fue abordado por un abuelito que vende encendedores y pañuelos con el fin de generar un ingreso extra que complete sus gastos para poder llegar a fin de mes.

En ese momento, el acompañante del hombre se puso a grabar, mientras Marcelo intercambiaba unas cuantas palabras con el anciano. Entonces se enteró de que estaba pasando por un momento difícil, su esposa había fallecido y no solo tenía problemas económicos, sino también se sentía solo.

Conmovido por su caso, Marcelo abrazó al jubilado e intentó consolarlo dándole ánimos para seguir adelante. Incluso le regaló el poco dinero que tenía en su cartera: 2 mil pesos argentinos, es decir, 14 dólares.

Fue entonces que el vendedor ambulante rompió en llanto ante el noble gesto del hombre, a quien intentó retribuir ofreciéndole alguno de sus productos para que no se quedara con las manos vacías. Sin embargo, Marcelo no lo aceptó. A continuación el video viral:



En entrevista con el noticiero argentino 'Noticias 24 Extra', el 19 de septiembre de 2022, Marcelo dio un contexto más detallado sobre el momento viral:

“Yo, simplemente, actúe con el corazón, lo vi muy afligido en la mesa de al lado vendiendo sus pañuelitos a 180 pesos [un dólar con 24 centavos] y como lo vi triste lo llame a mi mesa. Me comentó que estaba triste porque había fallecido su mujer, que estaba solo y que tenía que vender para sobrevivir. Esas fueron sus palabras y comprendí de corazón que tenía que ayudar, aunque no quería sus pañuelos ni sus encendedores. Más que la plata, le di 2 mil pesos, que no valen casi nada hoy en día, tenía que abrazarlo, contenerlo”.

Sobre su reflexión final, el hombre pidió ser más empáticos con las personas a nuestro alrededor, especialmente con los jubilados que salen a trabajar:

“Lo vi como si fuera mi viejo, lo tenía que ayudar. Hoy en día ayudamos a nuestros abuelos a sobrevivir, pero a la vez estamos siendo un mundo medio egoísta, pasamos de la gente y no ayudamos… La jubilación es muy poco para la gente y no alcanza para nada, mientras que la soledad es siempre, las lágrimas que él transmite son de soledad totalmente. Uno no se tiene que acostumbrar a esta imagen, uno se debe acostumbrar a verlo bien, yo quiero ver bien al jubilado que trabajó para nosotros y el futuro como para que ahora no le alcance”.