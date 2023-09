¿Gatita sabe hablar? Su reacción al ser "descubierta" por su dueño causa terror en TikTok

En el vertiginoso mundo de las redes sociales, a menudo nos encontramos con historias que nos dejan perplejos y nos hacen cuestionar la realidad que conocemos. En esta ocasión, un video de poco más de dos minutos compartido por el usuario @chumyfavela en TikTok ha desatado una serie de teorías conspirativas y un gran furor en la plataforma.

El clip presenta a una adorable gatita, escondida detrás de un sillón, mientras su dueño le hace una afirmación inusual: "Sé que puedes hablar". Lo que sucede a continuación ha desconcertado y aterrado a miles de internautas en todo el mundo.

Le dice a su gatita que "ya sabe que puedes hablar": su reacción aterra a TikTok

"Mi gata entiende todo lo que le digo y se comportó raro cuando le dije que ya sabía que podía hablar", dice la descripción del video.



Luego de escuchar la afirmación del hombre, la mirada de la gatita se vuelve fija y penetrante, y su actitud cambia drásticamente, pues según señalan los internauras, parece invadida por una mezcla de sorpresa e incredulidad.

A pesar de las afirmaciones de su dueño de que no la lastimará y que sabe su secreto, la gatita permanece inmóvil, sin acercarse ni emitir ningún sonido, y manteniendo su mirada fija.

El video ha acumulado más de 2.3 millones de "me gusta" y miles de comentarios, y ha generado una oleada de especulaciones y teorías. Algunos usuarios han propuesto que la gatita podría ser un "nahual", un ser de la cultura popular mexicana que se asemeja a un hechicero con la capacidad de transformarse en animal.

¿Gatita puede hablar? Video desata alocadas teorías conspirativas

Esta teoría sugiere que la reacción de la gatita podría estar relacionada con algún tipo de poder sobrenatural o conocimiento oculto.

Otro grupo de usuarios se ha mostrado aterrado por la respuesta "sospechosa" del animal y ha afirmado que la gatita ha sido descubierta en algún tipo de secreto profundo y oscuro. La idea de que los gatos pueden guardar secretos ancestrales ha sido un tema recurrente en la mitología y la cultura popular.

Sin embargo, una teoría que ha cobrado fuerza entre algunos espectadores es aún más intrigante y espeluznante. Sugieren que la gatita podría estar viendo a algún ente o fantasma invisible para los humanos, lo que explicaría su expresión de terror. La posibilidad de que los animales puedan percibir dimensiones o seres que escapan a nuestra comprensión es una creencia que ha existido durante siglos en diversas culturas.

"Eso no es un gato, es un nahual", "Todos hablando de un 'nahual', pero nadie habla de que le dice 'Tilín' al gato", "Yo andaba sosteniendo a mi gato y estábamos bien , le dije de broma 'qué lindo mi Nahual' y me mordió y se fue corriendo", "Está bonito tu nahual", "Capaz y el gato veía un fantasma detrás de él y todos creyendo que el gato es nahual", "Esa miradita no me gusta mucho...", "El gato: 'ahora todos deben morir, debo matarlos a todos'", se lee en los comentarios.