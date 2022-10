¿Los asesinos seriales son del mismo signo zodiacal? Alocada teoría asombra a internautas

En cuanto a los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) igualmente toman muchísimas precauciones antes de actuar, pero, a diferencia de los signos de aire, ellos lo hacen porque siempre tienen un motivo concreto para asesinar y no quieren ser obvios. Dicho objetivo suele ser dinero o bienes porque son más superficiales y no espirituales, lo que significa que no mataría por una ideología.