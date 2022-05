6 famosos que recibieron muestras de amor muy originales de parte de sus fans: así reaccionaron

En su cuenta de TikTok, Anitta ha reaccionado y hasta a compartido algunos de estos videos. Uno al que no pudo resistirse fue al de la actriz Erika Buenfil, quien hizo una parodia enseñando que ella no podía llevar a cabo el gran movimiento. La cantante no pudo evitar sonreír por la originalidad del clip y hasta compartió su reacción en redes sociales.