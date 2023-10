Estudio sugiere que millones de estadounidenses podrían vivir con deterioro cognitivo y no lo saben

De acuerdo con el último estudio publicado en el Journal of Prevention of Alzheimer, un equipo analizó los datos administrativos de Medicare, que recopilaron más de 200 mil médicos de atención primaria en 50 mil consultorios entre 2017 y 2019. Los especialistas llegaron a la conclusión que en el 92% de los casos no fueron diagnosticados con deterioro cognitivo leve, mientras que solo el 0.1% pudo hacerlo.